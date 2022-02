realme 9 Pro: especificaciones y precios

Entornointeligente.com / Sabíamos que la nueva serie realme 9 Pro estaba a punto de llegar . Si bien la compañía todavía no había anunciado la fecha exacta, lo que hizo que muchas personas lo esperaran para el Mobile World Congress, finalmente este fabricante ha decidido adelantarse una semana y media a dicho evento, ha presentando hoy los modelos realme 9 Pro y 9 Pro+, acompañados de un «hermano pequeño», el realme 9i . Veamos, a continuación, qué nos ofrece cada uno de estos tres modelos.

realme 9 Pro: especificaciones técnicas

realme 9i realme 9 Pro realme 9 Pro+ Pantalla Panel IPS/LCD de 6,6 pulgadas, resolución FullHD+ (2.412 x 1.080 puntos), hasta 90 hercios Panel IPS/LCD de 6,6 pulgadas, resolución FullHD+ (2.412 x 1.080 píxeles), hasta 120 hercios Panel super AMOLED de 6,4 pulgadas, resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos), hasta 90 hercios SoC Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619 MediaTek Dimensity 920 5G con GPU Mali-G69 MC4 Memoria RAM 4/6 gigabytes 6/8 gigabytes 6/8 gigabytes Almacenamiento 64/128 gigabytes UFS 2.1 128 gigabytes UFS 2.2 128/256 gigabytes UFS 2.2 Conectividad LTE, WiFi 5, Bluetooth 5, NFC, GPS y USB C 5G, LTE, WiFi 5. Bluetooth 5.1, NFC, GPS y USB C 5G, LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS y USB C Batería 5.000 miliamperios con carga rápida a 33 vatios 5.000 miliamperios con carga rápida a 33 vatios 4.500 miliamperios con carga rápida a 60 vatios Sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0 Android 12 con Realme UI 3.0 Android 12 con Realme UI 3.0 Cámara principal Sensor principal de 50 megapíxeles F/1.8, macro de 2 megapíxeles F/2.4 y sensor B/N de dos megapíxeles F/2.4 Sensor principal de 64 megapíxeles F/1.79, ultra gran angular de 8 megapíxeles F/2.2 y macro de 2 megapíxeles F/2.4 Sensor principal de 50 megapíxeles F/1.8, ultra gran angular de 8 megapíxeles F/2.2 y macro de 2 megapíxeles F/2.4 Cámara frontal Sensor de 16 megapíxeles F/2.1 Sensor de 16 megapíxeles F/2.05 Sensor de 16 megapíxeles F/2.4 Dimensiones y peso 164,4 x 75,7 x 8, milímetros; 190 gramos 164,3 x 75,6 x 8,5 milímetros; 195 gramos 160,2 x 73,3 x 7,99 milímetros; 182 gramos Precio 4/64 gigabytes: 229,99 euros 4/128 gigabytes: 249,99 euros 6/128 gigabytes: 329,99 euros 8/128 gigabytes: 349,99 euros 6/128 gigabytes: 399,99 euros 8/256 gigabytes: 439,99 euros

realme 9i Empezamos con el más pequeño de los 9, que de hecho no lleva el apellido Pro, pese a haber sido presentado junto con los otros dos modelos. Nos encontramos con un smartphone modesto pero que ofrece una excelente relación calidad precio , y con unos componentes y prestaciones que lo sitúan en la mediana que divide el segmento alto de la gama de entrada con el inicial de la gama media.

Lo primero que vemos es su pantalla de 6,6 pulgadas con una resolución de aspecto de 2.400 x 1.080 puntos con una densidad de 401 puntos por pulgada y que, con una tasa de refresco variable, puede ascender hasta los 90 hercios. Su nivel de brillo es de 480 nits. Y si miramos qué hay bajo ella, encontraremos un SoC con seis núcleos (dos de rendimiento y cuatro de eficiencia) Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, que se apoya en seis o ocho gigas de RAM (aunque la versión de ocho no llegará a nuestro país), a los que podemos sumar 5 gigas más de memoria virtual, que salen de los 64 o 128 de almacenamiento UFS 2.1.

En lo referido a conectividad, este realme 9i no da el salto a la última generación, por lo que nos encontramos con 4G-LTE, WiFi 5 y Bluetooth 5 , además de NFC y GPS. Y en cuanto a conectores, cuenta con un puerto USB C para datos y carga. El conjunto se apoya en una muy decente batería de 5.000 miliamperios, con función de carga rápida de hasta 33 vatios .

Su cámara principal está formada por tres sensores, el principal de 50 megapíxeles con número f/1.8 , un segundo sensor macro con una resolución de 2 megapíxeles F/2.4 y una opción que reconozco que me ha sorprendido, un sensor específico para blanco y negro de dos megapíxeles, también con número f/2.4. Y como cámara frontal, ubicada en una perforación en la parte superior izquierda de la pantalla, encontraremos un muy decente sensor de 16 megapíxeles número f/2.1.

realme 9 Pro Ahora ya entramos, con el realme 9 Pro, en los tope de gama de la compañía, dirigidos al segmento alto de la gama media, y que sin ser lo último de lo último en componentes, sí que dan un salto importante con respecto al 9i que acabamos de ver, con la incorporación de tecnologías como la cámara de vapor para mantener controlada la temperatura del interior del dispositivo, sumado a unos diseños visualmente muy atractivos.

La cara vista de este realme 9 Pro es su pantalla IPS/LCD de 6,6 pulgadas con una resolución de 2.412 x 1.080 puntos y una densidad de 401 punto por pulgada, capaz de alcanzar una tasa de refresco de hasta 120 hercios . Y ya en sus tripas, vemos que este realme 9 Pro está capitaneado por un SoC de seis nanómetros con ocho núcleos Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619. Se apoya en seis o ocho gigas de RAM , a los que se pueden sumar otros cinco virtuales que salen de sus 128 gigabytes de almacenamiento UFS 2.2 .

Como ya habrás deducido al ver su SoC, el realme 9 Pro ofrece conectividad celular de última generación, es decir, 5G , a la que se suman WiFi 5. Bluetooth 5.1 , NFC y GPS. Para la transmisión de datos por cable cuenta con un puerto USB C, que también es el que tendrás que emplear para cargar su batería de 5.000 miliamperios con función de carga rápida Dart a 33 vatios, aspecto en el que coincide con el 9i.

Para su cámara principal, el realme 9 Pro combina tres sensores, el principal de 64 megapíxeles y bastante luminoso (f/1.9) al que se suman un ultra gran angular de ocho megapíxeles con número f/2.2 y un tercero para macro de dos megapíxeles f/2.4. En cuanto a su cámara frontal, que encontraremos en una perforación en la parte superior izquierda de la pantalla, se basa en un sensor de 16 megapíxeles con número f/2.05.

realme 9 Pro+ Y llegamos al tope de gama, el realme 9 Pro+, que es el primer dispositivo de la compañía en sumarse a las versiones Plus. Y sin duda lo hace a lo grande, sumando a mucho de lo que ofrece el realme 9 Pro algunos detalles exclusivos, como el sensor táctil ubicado bajo su pantalla , y un diseño tan fin que no llega a los ocho milímetros de grosor .

La primera diferencia que vemos en el realme 9 Pro+ con respecto a los otros dos modelos presentados hoy es que en este caso su pantalla se ha construido con un panel super AMOLED , frente a las pantallas IPS de los otros dos. Con un tamaño de 6,4 pulgadas , tiene una resolución de 2.400 por 1.080 puntos con una densidad de 409 puntos por pulgada y frecuencia de refresco adaptativa de hasta 90 hercios . Bajo la parte inferior central de la misma se ubica el sensor de huella dactilar.

También a diferencia de los 9i y 9 Pro, el realme 9 Pro+ no se apoya en un SoC de Qualcomm. En su lugar, encontramos un MediaTek Dimensity 920 5G con GPU Mali-G69 MC4, apoyado en seis u ocho gigabytes de RAM , a los que podremos sumar otros cinco gigas de memoria virtual que saldrán el los 128 o 256 gigabytes de almacenamiento US 2.2 con los que cuenta el dispositivo.

Al igual que en el realme 9 Pro, este 9 Pro+ también ofrece conectividad celular 5G , pero en este caso también vemos un salto en los otros dos sistemas de conectividad, con WiFi 6 y Bluetooth 5.2 . El conjunto se completa con NFC y GPS, además de su puerto USB C para datos y carga. Y también en lo referido a la batería encontramos otra diferencia, pues su capacidad es de 4.500 miliamperios , algo inferior a la de los otros dos modelos, pero que como contraprestación permite carga rápida de hasta 60 vatios .

En el apartado de cámaras, la principal de este realme 9 Pro+ se basa en un sensor principal de 50 megapíxeles con número f/1.8 , poyado en un ultra gran angular de ocho megapíxeles f/2.2 y un sensor para macro de dos megapíxeles f/2.4. En cuanto a su cámara frontal, poca diferencia con respecto a sus hermanos, con un sensor de 16 megapíxeles número f/2.4 que también encontraremos en una perforación en la parte superior izquierda de su pantalla.

realme 9 Pro: disponibilidad y precios Los seis modelos que legarán a nuestro país ya están disponibles para precompra en la web de realme y llegarán a los puntos de venta habituales el próximo 23 de febrero. Además, como oferta de lanzamiento, desde ese día hasta el 28 de febrero se podrá adquirir con un descuento especial de lanzamiento. Los precios del realme 9i son de 299,99 euros para la versión 4/64 gigabytes y 249,99 euros para la versión 4/128 gigabytes. El realme 9 Pro 6/128 gigabytes costará 329,99 euros, que suben hasta los 349,99 euros en el modelo 8/128 GB. Y con respecto a los realme 9 Pro+, el modelo de 6/128 gigabytes costará 399,99 euros, que suben hasta los 439,99 euros para el de 8/256 gigabytes.

Más información: 9i / 9 Pro / 9 Pro+

LINK ORIGINAL: MuyComputer

Entornointeligente.com