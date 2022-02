Qué es el tinnitus, el nuevo síntoma que se asocia al Covid-19

Entornointeligente.com / El tinnitus, también conocido como acúfeno, es un pitido, pulsación o ruido que solo perciben aquellas personas que lo padecen. Se trata de un problema de salud bastante frecuente que afecta al oído interno y que puede deteriorar la calidad de vida de quien lo sufre.

Los acúfenos pueden producirse por diferentes motivos. En ocasiones, son causados por una infección viral. Esto es así porque las membranas mucosas tienden a congestionarse y acumulan líquido detrás de los tímpanos. Los virus pueden dañar las células sensoriales del oído interno. Por este motivo, no es de extrañar que el SARS-CoV-2, virus causande de la enfermedad del coronavirus pueda relacionarse con esta afección.

A finales de octubre de 2021, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) junto con el hospital Massachusetts Eye and Ear publicó un estudio que aseguraba que el SARS-CoV-2 podía infectar a las células del oído interno y causar tinnitus

Los investigadores extrapolaron los datos a una muestra de 10 pacientes, los cuales dijeron haber tenido algún problema auditivo, unas tres semanas después de haber pasado la infección por Covid-19.

Para el estudio, los investigadores utilizaron nuevos modelos celulares del oído interno humano que desarrollaron, así como tejido del oído interno humano adulto difícil de obtener. Según el propio MIT, la disponibilidad limitada de dicho tejido ha obstaculizado estudios previos de Covid-19 y otros virus que pueden causar pérdida de audición.

«Tener los modelos es el primer paso, y este trabajo abre un camino ahora para trabajar no solo con el SARS-CoV-2, sino también con otros virus que afectan la audición», aseguraban Lee Gehrke y Hermann L.F. von Helmholtz, profesores del MIT y codirectores del estudio.

En la lista de síntomas del coronavirus persistente

Lo cierto es que la investigación llevada a cabo por el MIT se encuentra en una fase preliminar, por lo que aún no puede hablarse de que el tinnitus sea un síntoma del Covid-19. No obstante, los acúfenos sí que se incluyen en la lista de síntomas del covid persistente publicada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, junto a la fatiga, la dificultad para respirar o los mareos. Y es que no es la primera vez que se relaciona este problema con el SARS-CoV-2.

Un estudio publicado el 22 de marzo de 2021 en el Journal International Audiology, que analizaba casi sesenta informes de casos y estudios descubrió que el 15 % de los adultos con Covid-19 reportaron síntomas de tinnitus.

Por otro lado, existe evidencia de que el Covid-19 puede agravar los síntomas de las personas que padecían tinnitus con anterioridad. Un estudio publicado a finales de 2020 por la revista Frontiers in Public Health encuestó a 3100 personas con tinnitus y descubrió que el 40 % de los 237 participantes que habían contraído el virus pandémico reportaron que sus síntomas se «exacerbaron de manera significativa» después de la infección. Esos sí, «un 54% no tuvo cambio y que un 6% incluso mejoró».

