Las colaboraciones musicales: hay cantantes que repiten hasta ocho veces con el mismo artista

Entornointeligente.com / Es notable que cuando dos exponentes del ámbito musical deciden unir fuerzas para una colaboración, la multitud se alborota. Y existen cantantes que no se han conformado con trabajar una sola vez con otros compañeros, sino que han llegado a compartir desde tres hasta ocho composiciones.

Estos son los artistas que han trabajado tres o más veces juntos en temas musicales. Entre ellos figuran Bad Bunny, Arcángel, Anuel, Daddy Yankee, Pitbull, Jennifer López, Nicky Jam, Nicki Minaj y Chris Brown.

Los más recientes en alcanzar la cantidad de tres son Taylor Swift y Ed Sheeran. Estas exitosas figuras de origen británico y estadounidense han causado alegría en más de una ocasión a sus fanáticos a causa de las más de una colaboración musical en conjunto.

Esto se vio por primera vez en el año 2013 con la canción ‘Everything has changed’. Casi 5 años más tarde, específicamente en 2018, la fanaticada presenció su segundo featuring ‘End game’.

En la actualidad, ambos temas tienen millones de visitas, ‘End game’ con 256 M y el primero acercándose a los 380 M.

Pero esto no es lo último del par, en la alfombra roja de los Brit Awards, Ed Sheeran confirmó que el 11 de febrero se estrenó el remix ‘The joker and the queen’, uno de los temas pertenecientes a su última producción discográfica, y una versión donde estará incluida la voz de Taylor Swift.

+ Ozuna y Anuel AA

Estos exponentes puertorriqueños han mostrado desde hace un tiempo no solo la gran amistad que existe entre ambos, sino también el respeto artístico que se tienen. Prueba de ello son todas las canciones que han grabado en conjunto.

Desde hace más de cuatro años, Ozuna y Anuel comenzaron con las colaboraciones entre ellos.

‘Bebe’, ‘Cambio’ y ‘Brindemos’ forman parte de la larga lista de canciones en las que han trabajado como equipo el dúo de amigos y compañeros, superando en sus cuentas de YouTube los 200 millones de reproducciones.

+ Daddy Yankee y Nicky Jam

Dos leyendas del género urbano. Entre Nicky Jam y Daddy Yankee también existe una buena lista de trabajos musicales no solo en dúos, sino con otro artista junto a ellos o se encuentran en uno que otro remix.

Dentro de sus colaboraciones más destacadas se encuentran temas como ‘En la cama’, ‘Muévelo’, ‘Bella y sensual’ junto a Romeo Santos, y en remix como ‘Dónde están las gatas’ y ‘Hasta el amanecer’.

+ Pitbull y JLo

Otro par que ha compartido trabajos en más de una ocasión. Son pocas las personas que no han bailado colaboraciones tan explosivas como lo son las de Jennifer López y Pitbull.

La más famosa y conocida por los fanáticos sería ‘On the floor’, tema de 2011, pero eso no significa que no hayan otras bombas musicales ya que también se encuentran ‘Dance again’ de 2012, ‘Live it up’ de 2013 y ‘Back it up’ de 2015.

+ Arcángel y Bad Bunny

Dos que podrían considerarse como un ‘dúo dinámico’, y es que cuando se juntan sin duda ponen a temblar todos los altavoces. Aunque su última producción compartida fue en el año 2019, no se pierden las esperanzas de que este año sorprendan con una nueva colaboración.

La primera obra que se conoció de ellos en las calles fue el sencillo ‘Tú no vive así’ del año 2016, luego otros temas como ‘Me acostumbré’, ‘Infeliz’ ‘Original’ e ‘Infeliz’ surgieron y de igual manera fueron recibidos por su fanaticada.

+ Daddy Yankee y Bad Bunny

Son dos grandes figuras del género a nivel global que cuando se unen, los espectadores celebran. Nadie duda de que saben cómo sorprender a la población, pues sus temas siempre son de buen recibimiento en las calles y establecimientos.

‘Vuelve’, ‘La santa’, ‘Como soy’ y remix como ‘Soltera’ junto a Lunay y ‘Dura’ con Natti Natasha y Becky G son los temas que han explotado en las calles donde han colaborado el Big Boss y el conejo. Todos estos temas cuentan con millones de visitas en sus canales de YouTube correspondientes.

+ Nicki Minaj y Chris Brown

Nicki y Brown han tenido más de seis producciones musicales en conjunto, entre ellas se encuentran ‘Right by my side’, ‘All eyes on you’ y ‘Love more’, los cuales son temas que superan por mucho los 200 millones de visitas en YouTube.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com