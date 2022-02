Las 5 cosas que debes saber este 16 de febrero: El mensaje de Biden a los rusos

Ofrecen compensar a familias de víctimas de Sandy Hook 0:43 La cita del día “Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar” Novak Djokovic dice que está dispuesto a perderse el Abierto de Francia y Wimbledon por su postura sobre la vacuna contra el covid-19. Selección del día Cómo configurar la detección de paquetes en Ring Video Doorbell Así podrás recibir una alerta en tu celular cada que llegue un paquete a tu puerta, pero no está disponible para todos los modelos. Y para terminar… Aguas residuales de Roma ayudarían a prevenir pandemias futuras. Esta es la razón Lo qué revelan las aguas residuales sobre el covid-19 2:57 Las ciudades modernas arrojan constantemente una oleada de aguas residuales. Sin embargo, flotando en el lodo maloliente hay pistas celulares sobre el covid-19 y su propagación

Capturan al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. ¿Extraviaste tu tarjeta de vacunación? No pierdas la calma y sigue estos pasos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1 Biden, dispuesto a apoyar la vía diplomática en crisis de Ucrania El presidente Joe Biden hizo un llamamiento para que la diplomacia continúe mientras el mundo está a la expectativa de si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena una invasión de la vecina Ucrania, y recalcó a los ciudadanos rusos que EE.UU. no es su enemigo.

Últimas noticias de la crisis entre Ucrania y Rusia, el conflicto que tiene en vilo al mundo 2 Capturan al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue capturado por las autoridades este martes en su vivienda en Tegucigalpa tras la emisión de una orden de captura en su contra. Este miércoles por la mañana está prevista la audiencia de información en la que se comunicará al exmandatario hondureño los cargos que le imputan en la solicitud de extradición de EE.UU. La Policía Nacional de Honduras dice que expresidente está acusado de narcotráfico.

Así presentaron a Juan Orlando Hernández capturado en Honduras 4:51 3 El príncipe Andrés y Virginia Giuffre llegan a un acuerdo El príncipe Andrés y Virginia Giuffre llegaron a un acuerdo en la causa por abuso sexual, según un documento judicial presentado por los abogados de Giuffre este martes. Las partes prevén presentar una estipulación de desestimación del caso en un plazo de 30 días, según la carta dirigida a un juez federal. La suma del acuerdo no será revelada .

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre llegan a acuerdo 0:41 4 El ritmo más bajo de aplicación de la dosis de refuerzo en EE.UU. El ritmo de personas que se vacunan con una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos ha descendido al nivel más bajo de su historia, y muchos expertos en salud pública están preocupados.

5 ¿Extraviaste tu tarjeta de vacunación? No pierdas la calma y sigue estos pasos Por desgracia, no existe una solución única para sustituir el preciado documento en Estados Unidos. Estas son algunas opciones en ese país (y consejos sobre las cosas que no funcionan).

A la hora del café Un sacerdote bautizó a personas durante décadas usando una palabra equivocada. Ahora todos esos bautismos se consideran inválidos

Un sacerdote católico renunció después de que una investigación de la Iglesia descubrió que realizó bautismos que se consideran inválidos durante la mayor parte de su carrera de más de 20 años, según el obispo Thomas Olmsted de la Diócesis de Phoenix.

El origen del cohete que se espera choque con la Luna se identificó erróneamente

Un cohete que se espera que choque con la Luna el 4 de marzo fue identificado erróneamente como una etapa del cohete SpaceX Falcon y, en cambio, es probable que provenga de una misión lunar china pasada, según la NASA.

¿Por qué no puedes tener piernas en el mundo de la realidad virtual?

Hoy en día, si deambulas por la aplicación de realidad virtual de Meta, Horizon Worlds, lo haces sin piernas ni pies. Si bien puedes personalizar tu avatar para que se parezca un poco a ti, seguirá teniendo la apariencia fantasmal de un torso flotante con solo cabeza, brazos y manos.

Simone Biles y Jonathan Owens revelan su compromiso

“Me desperté como una prometida”, tuiteó la atleta olímpica, junto a algunas fotos con Owens cuando él le hacía la propuesta.

Simone Biles se compromete en un romántico momento 0:39 ¿Qué está pasando con Kanye West?

Tras las publicaciones en redes sociales de Kanye West (ahora borradas en su mayoría) sobre su aún esposa, Kim Kardashian, y después de su breve relación con la actriz Julia Fox, el rapero y productor musical borró su cuenta verificada de Instagram y publicó un mensaje muy intrigante.

La cifra del día US$ 73 millones

Familias de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook llegan a un acuerdo de US$ 73 millones con el fabricante de armas Remington .

Ofrecen compensar a familias de víctimas de Sandy Hook 0:43 La cita del día “Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”

Novak Djokovic dice que está dispuesto a perderse el Abierto de Francia y Wimbledon por su postura sobre la vacuna contra el covid-19.

Selección del día Cómo configurar la detección de paquetes en Ring Video Doorbell

Así podrás recibir una alerta en tu celular cada que llegue un paquete a tu puerta, pero no está disponible para todos los modelos.

Y para terminar… Aguas residuales de Roma ayudarían a prevenir pandemias futuras. Esta es la razón

Lo qué revelan las aguas residuales sobre el covid-19 2:57 Las ciudades modernas arrojan constantemente una oleada de aguas residuales. Sin embargo, flotando en el lodo maloliente hay pistas celulares sobre el covid-19 y su propagación .

