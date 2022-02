De pedigree | Letruska: la mejor yegua

Entornointeligente.com / El nacimiento más esperado. La campeonísima ENABLE parió su primer producto el pasado viernes a las 3 y 54 de la tarde, en el Banstead Manor en Newmarket, Inglaterra, según informo la organización del Juddmonte Farms, un precioso potro por KINGMAN. Ahora este 2022 será servida por el famoso DUBAWI del Darley.

Sin sorpresas se entregó el Eclipse Award, máximo galardón del hipismo de Estados Unidos, a los Campeones de Temporada. El Caballo del Año el tordillo KNICKS GO y la Campeona de 4 o más años LETRUSKA, la yegua nacida y criada en el Montesacro Farm en Kentucky del venezolano Oscar Benavides y familia, para el propietario y criador mexicano Germán Larrea del St. George Stables. Y tal como adelantáramos aquí el pasado 11 de enero la jineta JESSICA PYFER, quien cumple campaña en los hipódromos de California, finalmente fue galardonada como Aprendiz del Año 2021 con el Eclipse Award, la tercera en la historia en alcanzarlo, y la primera en 16 temporadas, emulando a Rosemary Homeister (1992) y Emma Jayne Wilson (2005).

LA LUPA nuestra, que de las primeras 40 que hemos puesto registra récord de 20 ganadores clásicos, 50%, se activó la pasada semana. El viernes salió LUPA para ZOZOS, tresañero alazán hijo de MUNNINGS, por su espectacular triunfo en Oaklawn Park por 10 ¼ cuerpos en 1700 metros manteniendo su invicto en 2 salidas. El sábado hubo LUPA para el tordillo tresañero CHARGE IT hijo de TAPIT que había debutado 2do a pescuezo de Volcanic (que llegó 3ro en el Sam F. Davis en Tampa Bay el mismo sábado) y ganándose al 3ro por más de 12 cuerpos, mostrando ahora una evolución estupenda para meter un galope en Gulfstream sin ser exigido por 8 ½ largos y Speed Rating de 88. Su madre I´LL TAKE CHARGE, por INDIAN CHARLIE, es hermana materna del campeón WILL TAKE CHARGE y del excelente ganador clásico TAKE CHARGE INDY, hija de la Matrona del Año 2014 TAKE CHARGE LADY, ganadora clásica de más de 2 millones de dólares y triple ganadora G1, línea materna que se extiende en calidad.

FLIGHTLINE el fabuloso hijo de TAPIT invicto de 3-3 no reaparecerá en el San Carlos el 5 de marzo, como estaba previsto, debido a un diagnostico preliminar de problemas en un corvejón. Habrá que estar pendientes de nuevas noticias, pero confirma que es un caballo delicado, de 4 años con solo 3 carreras, de allí la paciencia con la que lo han llevado.

CLASSIC CAUSEWAY logró fácil triunfo en el Sam F. Davis G3 en 1700 en Tampa Bay en ruta al Kentucky Derby imponiéndose con facilidad bajo las ordenes de Irad Ortiz Jr, potro entrenado por Brian Lynch, que debutó ganando en Saratoga y después de un 3ro G1 en Keeneland y un 2do G2 en Churchill Downs (en el que 3ro llegó WHITE ABARRIO) se impuso ahora en este G3. Es hijo de GIANT´S CAUSEWAY y nieto materno de THUNDER GULCH.

En La Rinconada el domingo, PAPÁ ANIELLO de José Tavares y Pedro Marrazzo dio el primer triunfo luego de su regreso al famoso campeón entrenador ANTONIO BELLARDI en esta nueva etapa de su exitosísima trayectoria profesional, justo después de celebrar el sábado el décimo aniversario de su triunfo Nro 2000 alcanzando el 12 de febrero de 2012 con Hammersmith caballo del muy apreciado doctor Mario Paolillo. PAPA ANIELLO fue nuestra línea desde las inscripciones el lunes en Mundo Hípico y ratificada en nuestro Canal de YouTube. Antonio Bellardi es uno de los 6 entrenadores ganadores de más de 2000 carreras en la historia en Venezuela y uno de los 3 más ganadores de Clásicos.

MY TITICO MATE con Jonathan Aray y nuevamente en 1200, distancia en la que registra 12 actuaciones, el 67% de su campaña, alcanzó su 6ta victoria en 18 salidas, 4 de las cuales han sido en este recorrido, para satisfacción de Julio Rodríguez y su Stud Azatlán, nacido y criado en Haras La Invasión, por el campeón invicto de Los Caracaros PEDRO CAIMAN cuya madre OTRA MELODIA, por SHOW UP de La Giralda, recuerdo ganó uno de los 2 clásicos de La Rinconada cuando salió la primera edición de Mundo Hípico en abril 2015, el Blondy en 2100 metros.

Muy bien YOKOHOMA siguiendo en ascenso de la mano de David Palencia y con el joven jinete Deyker Acosta que sin duda ha hecho progresos evidentes… Nos complació ver ganador nuevamente a Carlos Luis Giardinella, repitiendo con EL DE VALLE conducido muy bien por Franklin González Jr… Se lucieron Miguel y Federy Cortez con Turcotta de Los Caracaros… La Celeste 180 abrió y cerró el 5y6 con Perla Deltana y Caribbean Princess… Decía una canción aunque mal paguen y también una novela.

Nuestro pesar al doctor Rodrigo Luis Roger, gran amigo, buena gente, hípico de corazón 100%, reconocido médico pediatra, por la temprana partida de su hijo el eminente urólogo doctor Rodrigo Luis Delgado, condolencias extensivas a todos los familiares.

