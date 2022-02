Bayern Múnich vs. Salzburgo: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el duelo de Champions League?

Entornointeligente.com / La Champions League no se detiene. Este miércoles 16 de febrero continúan los octavos de final de la Liga de Campeones con otro vibrante encuentro, el Bayern Múnich vs. Salzburgo en tierras austriacas . Los bávaros son favoritos para llevarse los tres puntos, pero el cuadro de los toros rojos quiere dar el batacazo y sorprender como lo hizo en la fase de grupos.

Los bávaros comienzan su camino para llegar a la final en busca de su séptima ‘Orejona’. La última vez que la ganaron fue en 2020.

Por su parte, Salzburgo llega por primera vez en su historia a instancias de eliminación directa en la Champions League. La suerte no estuvo de su lado en el sorteo para los octavos de final y ahora deberá enfrentarse a un gigante de Europa, que en el papel, es superior de manera amplia.

PUEDES VER: Bayern Múnich vs. Salzburgo vía Star Plus: horario del partido por la Champions ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el Bayern Múnich vs. Salzburgo? Las principales casas de apuestas del Perú colocan al Bayern Múnich como el claro favorito para llevarse el triunfo en el duelo por Champions League.

En tanto, una victoria del Salzburgo paga hasta seis veces el monto por el que se decida pagar.

Casas de apuestas Gana Salzburgo Empate Gana Bayern Múnich Te apuesto 6,20 5,40 1,43 Betsson 6,50 5,50 1,40 Doradobet 6,33 5,50 1,42 Inkabet 6,75 5,25 1,40 ¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Salzburgo? El encuentro entre Bayern Múnich vs. Salzburgo se jugará en el territorio peruano a partir de las 3.00 p. m. este miércoles 16 de febrero.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Salzburgo? Bayern Múnich vs. Salzburgo podrás verlo EN VIVO a través de la señal del servicio streaming de Star Plus .

