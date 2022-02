Avanza eliminación de restricciones por Covid en Europa, mientras empeora situación en Hong Kong | Minuto a minuto

Entornointeligente.com / MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO

07:00 Europa, que alguna vez fue el epicentro mundial de la crisis, parece estar dejando atrás la pandemia con Alemania lista para unirse a otros países en la eliminación de las restricciones que han trastornado la vida en la región durante dos años . Austria, Francia y Suiza están planeando medidas similares, y los Países Bajos levantaron los controles sobre personas y empresas el martes por la noche.

Mientras, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que el gobierno de Hong Kong debería tomar todas las medidas necesarias para estabilizar la situación de Covid-19 lo antes posible , según un periódico pro-Beijing con sede en la ciudad. Una niña de tres años fue la última víctima mortal en la ola de coronavirus que empeora en la región.

En paralelo, es poco probable que la Agencia Europea de Medicamentos otorgue una autorización de comercialización condicional a la píldora antiviral Covid-19 de Merck & Co. este mes, informó el Financial Times, citando a personas no identificadas.

Y en Estados Unidos, se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aflojen sus pautas de uso de máscaras en interiores a partir de la próxima semana , informó NBC News, citando a varias personas familiarizadas con el asunto.

.

MARTES 15 DE FEBRERO

19:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en su último informe epidemiológico semanal que la subvariante BA.2 de la cepa ómicron ya alcanza más de un quinto de los nuevos casos de Covid-19 analizados por la plataforma global GISAID de secuenciación de datos genómicos.

“La prevalencia de BA.2 entre los casos secuenciados de ómicron presentados a GISAID han aumentado sostenidamente, alcanzando un 21,09% en la quinta semana de 2022”, afirma la OMS. Ya a fines de enero varios países dieron cuenta de un aumento de esta subvariante.

Hasta el momento no hay datos como para indicar que BA.2 es más letal que su predecesora, aunque un estudio danés halló que esta era “sustancialmente” más transmisible y se ha reportado que no es detectada por algunos test.

El reporte señala que al 14 de febrero, los siguientes 10 países reportaron una incidencia superior al 50% de la subvariante en los casos analizados: Bangladesh, Brunei Drussalam, China, Denmark, Guam, India, Montenegro, Nepal, Pakistán y Filipinas.

Se detectaron también diferencias en las regiones estudiadas, con el Sudeste Asiático reportando la mayor prevalencia de BA.2 en las secuenciaciones (44,7%) y la región de las Américas informando la menor prevalencia (1%)”

16:00 Tras confirmarse que la ola de ómicron alcanzó ya su peak en Países Bajos, el gobierno neerlandés anunció hoy martes que pondrá fin a la obligación de usar mascarillas en interiores y mostrar el pase Covid en instancias sociales, así como de mantener distanciamiento físico y realizar teletrabajo, informó EFE.

Las relajaciones entrarán en vigor por etapas entre hoy y el 25 de febrero, detalló el ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, en una rueda de prensa que por primera vez desde marzo de 2020 no contó con el primer ministro Mark Rutte en razón de esta “nueva fase” de la pandemia.

La única restricción que quedará a finales de mes se aplicará a los eventos en interiores con más de 500 invitados, que necesitarán una prueba negativa estén vacunados o no, por lo que los partidos de fútbol y los eventos al aire libre no tendrán restricciones de acceso.

12:50 La alcaldía de la Ciudad de Nueva York despidió a 1.430 empleados públicos que se negaron a recibir la vacuna contra el Covid-19, luego de haber agotado las prórrogas ofrecidas durante varios meses. La cifra, que fue anunciada ayer por el alcalde neoyorquino Eric Adams, corresponde a menos del 1% de la plantilla municipal de 370 mil trabajadores.

De los últimos 3 mil funcionarios que hace cinco días recibieron el ultimátum de Adams, un 40% aceptó inocularse en las últimas semanas para no perder el empleo. Entre los 1.430 que finalmente fueron despedidos, 914 pertenecen al Departamento de Educación, que gestiona todas las escuelas públicas de la ciudad, informó EFE.

El gobierno municipal impuso las vacunas a todos sus empleados el pasado 21 de julio y dio una moratoria (sin empleo ni sueldo) a los antivacunas, la que ha ido extendiendo en varias ocasiones hasta que la última expiró el pasado viernes. En paralelo, Adams renovó un incentivo de US$ 100 a todos los ciudadanos que acudan a ponerse la tercera dosis de refuerzo, señaló la agencia.

Desde que se publicó la orden de vacunación masiva para los funcionarios públicos de la Ciudad de Nueva York, cerca del 95% ha recibido al menos una dosis de las distintas vacunas disponibles en EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el martes de 22.845 casos nuevos de Covid-19, con una positividad que subió a 27,62% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 75.710 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,37%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 0% y 71% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en la última semana y tres en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Ríos, La Araucanía, Maule y Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.677.692. De ese total, 128.120 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.501.759.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 32 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.698 en el país.

Informe Diario #COVID_19 – 15 de febrero ? 22.845 casos nuevos ? 128.120 casos activos ? 32 fallecidos registrados (40.698 en total) ? 27,62% positividad nacional ? 75.710 exámenes 24 hrs (31.710.404 en total) ? 191 camas críticas disponibles ?? https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/bfpiYj7pqa

? Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 15, 2022

07:00 La líder de Hong Kong dijo que la ciudad no tenía planes para un cierre total de la ciudad para ayudar a reducir los casos a cero, incluso cuando reconoció que un creciente brote de ómicron ha excedido su capacidad de respuesta.

“La escala y la velocidad de la propagación del virus han superado nuestra capacidad en la lucha contra la pandemia”, dijo la directora ejecutiva Carrie Lam el martes por la mañana en una conferencia de prensa regular, según Bloomberg. “La situación es muy grave”.

Hong Kong reportó 1.619 nuevas infecciones el martes, y la brecha cada vez mayor entre los dos números refleja un cuello de botella en la segunda etapa de las pruebas. En reacción, las autoridades de salud dijeron que eliminarían la necesidad de una prueba de confirmación adicional y que los laboratorios públicos habían ampliado el horario de atención para procesar más muestras.

LUNES 14 DE FEBRERO

20:30 Las autoridades sanitarias de Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú, que en conjunto abarcan el 72% de la población de América Latina, han registrado un continuo descenso de nuevas infecciones por Covid-19 desde sus respectivos peaks reportados en lo que va de 2022.

Brasil, el mayor país de la región, informó hoy lunes 58.540 casos positivos del virus en las últimas 24 horas, lejos de los 287.149 correspondientes al 3 de febrero. México, por su parte, reportó anteayer 57.583 casos nuevos, casi la mitad de los 109.895 informados el 19 de enero.

Colombia dio a conocer hoy lunes 3.162 nuevos contagios, consolidando su tendencia a la baja desde los 35.575 reportados el 15 de enero; mientras tanto Argentina, lejos de los 139.853 casos diarios reportados el 14 de enero, reportó hoy lunes 13.050 nuevas infecciones. Perú registró 5.199 casos nuevos, una cifra mucho menor a los 99.645 del 27 de enero.

El único país de la región que experimenta una tendencia en sentido contrario es Chile, que si bien hoy registró 28.076 nuevos contagios, aún se encuentra temporalmente cerca del récord de 41.651 correspondientes al 11 de febrero.

Los nuevos fallecimientos a nivel regional, sin embargo, no han marcado un descenso al mismo ritmo que las infecciones, y en países altamente poblados como Brasil y México, aún no presentan una baja reconocible, de acuerdo al registro de promedios semanales de nuevos decesos.

18:30 La aprobación condicional de Paxlovid durante el fin de semana lo convierte en el primer producto farmacéutico extranjero que aprueba China para el Covid-19, ya que hasta ahora el país se ha limitado firmemente a las vacunas y terapias desarrolladas localmente, e incluso ha negando la aprobación de la vacuna de ARNm altamente potente producida por los socios Pfizer y BioNTech SE.

La píldora de Pfizer tendrá un propósito estratégico, dijo Zeng Guang, ex científico jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades que asesoró a Beijing en el control del Covid, a inversionistas el sábado en una sesión informativa organizada por Sealand Securities Co., horas después de que se anunciara la aprobación. La medida puede sentar las bases para que el régimen de contención del Covid de China dé paso gradualmente a un enfoque más flexible, sugirió, según una transcripción a la que tuvo acceso Bloomberg News que fue confirmada por Sealand.

“China no se va a autoaislar del resto del mundo y tiene varias medidas a su disposición para cambiar de rumbo”, dijo Zeng durante el evento. “La elaboración de estrategias precede a la acción”.

Los expertos y analistas familiarizados con el enfoque de China sobre el virus se hicieron eco de la opinión de Zeng.

Al igual que en el caso de las vacunas, China cuenta con varios candidatos nacionales a antivirales contra el Covid en las últimas fases de desarrollo, pero los avances han sido lentos. El aumento de las tasas de vacunación en todo el mundo, junto con la menor virulencia de la variante ómicron, hace más difícil demostrar que pueden evitar la hospitalización y la muerte. Una de las píldoras para el Covid más avanzadas de China, de la empresa Kintor Pharmaceutical Ltd., con sede en Suzhou, tuvo que realizar un segundo ensayo de última fase que abarcó varios países después de que uno inicial en Estados Unidos no mostrara resultados significativos en medio de tasas de hospitalización muy bajas.

17:20 La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay dio hoy lunes la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio taiwanés Medigen Vaccine Biologics Corporation (MVC), luego de haber arrojado resultados favorables en estudios clínicos de fase 3 en el país latinoamericano.

“Es importante destacar que, para otorgar esta aprobación, un plantel de profesionales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria realizó una exhaustiva evaluación e inspección a los laboratorios de la Medigen, en Taiwán, cuyo establecimiento fue certificado por el cumplimiento con los requisitos de las buenas prácticas de fabricación y control”, dice un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública de Paraguay.

La vacuna MVC-COV1901 está habilitada para la inmunización de personas de 18 años o más, y s e recomienda la aplicación de dos dosis con un intervalo de cuatro semanas, así como un almacenamiento a temperatura entre 2ºC y 8°C.

En Paraguay, el esquema de inmunización contra el coronavirus incluye las vacunas de Pfizer y Moderna (EEUU); AstraZeneca (Reino Unido); Sputnik V (Rusia); Sinovac y Sinopharm (China), señala la agencia EFE.

13:45 Doug Ford, el primer ministro regional de la provincia canadiense de Ontario, anunció hoy lunes que en marzo abandonará gran parte de las medidas tomadas para combatir la pandemia del Covid-19 en la región, incluyendo comprobantes de vacunación al día y aforos en lugares públicos, informó Bloomberg.

“Visto el buen desempeño que ha tenido Ontario en la ola de ómicron, tenemos la capacidad de acelerar nuestro plan de reapertura”, dijo Ford en una declaración. “Estas son grandes noticias y una señal de lo mucho que nos hemos unido en nuestra lucha contra el virus. Si bien no estamos fuera del bosque aún, nos movemos en la dirección correcta”, expresó.

El registro de nuevos casos de Covid-19 en la provincia ha marcado un sostenido descenso desde su peak a principios de enero, mientras que los fallecimientos han hecho lo propio luego de llegar a fines de ese mes a su nivel máximo de la actual ola.

La decisión tiene como trasfondo una serie de protestas inicialmente contra imposiciones relacionadas al Covid-19, las que se han diseminado a lo largo del país, paralizando partes de la capital Ottawa y bloqueando un puente que sirve como la principal ruta comercial entre Canadá y EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el lunes de 28.076 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 26,21% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 99.297 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,24% y una región registra una positividad igual a 2%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 3% y 80% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, siete regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y tres lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.652.713. De ese total, 144.410 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.460.529.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 108 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.666 en el país.

07:00 La brecha entre las infecciones y las muertes por covid se está ampliando, con vacunas efectivas y variantes más leves que ayudan a mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Un nuevo análisis de Bloomberg muestra que, en un país tras otro, el vínculo entre infecciones y muertes se está desacoplando.

En tanto, el puente Ambassador que une Canadá y Estados Unidos reabrió después de que los manifestantes bloquearon el canal comercial clave durante más de cinco días. Una protesta en la capital de Nueva Zelanda, Wellington, contra los mandatos de vacunas entró en su séptimo día, resistiendo un ciclón y un aluvión de canciones de Barry Manilow, Celine Dion y James Blunt. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que la situación había ido más allá de una protesta e instó a los participantes a irse a casa.

DOMINGO 13 DE FEBRERO

18:00 Argentina registró este domingo 6.289 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 8.734.551, mientras que los fallecimientos se elevaron a 124.081, tras ser notificadas 94 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un descenso respecto a los contagios informados el sábado, cuando se reportaron 11.322 positivos.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 8,4 millones de personas se contagiaron y han sido ya dadas de alta desde el inicio de la pandemia, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado del coronavirus que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue este domingo de 2.026, por debajo del peak máximo de 7.969 reportado el 14 de junio de 2021.

16:30 Los funcionarios de salud de Hong Kong advirtieron que la ciudad se enfrenta a una “crisis”, ya que un récord de 2.000 casos positivos preliminares amenaza con abrumar a los hospitales y poner patas arriba su estrategia Covid Zero.

Los casos han excedido la capacidad en los hospitales de Hong Kong, dijeron funcionarios de salud, y agregaron que ahora darán prioridad a la atención de los ancianos y los niños que den positivo. Los funcionarios buscaron el apoyo de Beijing durante el fin de semana en varios frentes, incluida la ayuda para analizar las cepas del virus, construir instalaciones de aislamiento y suministrar kits de prueba.

El gobierno también advirtió que los suministros de verduras y aves refrigeradas se verán afectados “hasta cierto punto” después de que se suspendiera un intercambio de transporte fronterizo luego de que algunos conductores dieron positivo.

14:00 Funcionarios canadienses se están preparando para abrir el Puente Ambassador que une Ontario con EEUU, despejando la arteria comercial más grande entre los dos países después de que una protesta de cinco días la cerrara.

La policía de la ciudad y los oficiales de la provincia de Ontario y la Real Policía Montada de Canadá empujaron lenta y metódicamente a los manifestantes desde el pie del puente hasta Huron Church Road a partir del sábado. Con el camino despejado, la policía trabajó para eliminar las barreras colocadas para evitar que la protesta crezca y para que el personal de la agencia fronteriza de Canadá llegue al puente cuando esté listo para el tráfico.

“Hoy, nuestra crisis económica nacional en el puente Ambassador llegó a su fin”, dijo el alcalde de Windsor, Drew Dilkens, en un comunicado. “Los cruces fronterizos se reabrirán cuando sea seguro hacerlo y dejo que la policía y las agencias fronterizas tomen esa determinación”.

13:00 Las autoridades de Rusia han notificado este domingo casi 200.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, en medio de un repunte impulsado por la variante ómicron, hasta superar los 14 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha apuntado que durante las últimas 24 horas se han registrado 197.949 contagios y 706 muertos, lo que sitúa las cifras totales en 14.133.509 y 340.248, respectivamente. El viernes, el país superó por primera vez el umbral de los 200.000 casos diarios.

El número de casos de recuperación tras la infección por coronavirus aumentó en 101.568 durante la última jornada, hasta los 11.235.859. El número de hospitalizaciones diarias ha sido de 12.653, un 31,9% menos que el día anterior.

Por su parte, la Oficina Nacional de Protección al Consumidor (Rospotrebnadzor) ha indicado que unas 1,9 millones de personas se encuentran bajo observación como casos sospechosos de contagio, una cifra que el miércoles llegó a ser de 4,5 millones.

12:00 Bank of China dijo que seis de sus empleados en sus sucursales de Hong Kong dieron positivo preliminarmente por el coronavirus, según un comunicado.

Las sucursales involucradas son Wing On House en el distrito central, Quarry Bay, Olympian City, To Kwa Wan, Castle Peak Road en Cheung Sha Wan y Sheung Shui. La sucursal de Olympian City ha estado cerrada temporalmente desde el 10 de febrero, y el resto permanecerá cerrado a partir del lunes hasta nuevo aviso, dijo el Banco de China. También está organizando pruebas y cuarentena para todos los trabajadores de estas sucursales.

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 35.038 nuevos casos. Además, lamentó 94 fallecidos, totalizando 40.558 decesos desde el inicio de la pandemia.

Respecto a los PCR realizados, registró 123.943 en las últimas 24 horas, obteniendo una positividad nacional de 26,53%.

Informe Diario #COVID_19 – 13 de febrero ? 35.038 casos nuevos ? 139.623 casos activos ? 94 fallecidos registrados (40.558 en total) ? 26,53% positividad nacional ? 123.943 exámenes 24 hrs (31.535.397 totales) ? 204 camas críticas disponibles ?? https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/bcn3zhPqHo

? Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 13, 2022 09:10 El Gobierno de Perú espera llegar al inicio de las clases semipresenciales en marzo próximo con el 80 % de los menores entre 5 y 17 años protegidos con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, aseguró este sábado el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell.

“Las clases son independientes de la vacunación, pero queremos llegar con el 80 % de menores entre 5 y 17 años inmunizados para que puedan empezar la primaria y secundaria con un riesgo menor”, manifestó el funcionario durante su visita a la norteña región de Cajamarca.

Hasta la fecha, son más de 3,9 los niños que recibieron la primera inyección, lo que equivale a casi el 50 % de la población objetivo a vacunar del grupo de menores de edad, que asciende a 7,8 millones de niños y adolescentes.

Con la pauta completa, están inmunizados 2,1 millones de niños, lo que representa una cobertura del 27,67 %.

El proceso de vacunación a los niños menores de 12 años arrancó dos meses antes de la posible vuelta a las escuelas, programada para finales de marzo, cuando se espera que los menores peruanos, que llevan desde diciembre de 2019 sin ir al colegio, puedan volver a las clases presenciales.

09.00 Hong Kong acortará el período de cuarentena para los residentes y el personal de los hogares de ancianos y discapacitados porque las camas de aislamiento se agotarán en días, dijo el domingo el secretario de bienestar de la ciudad en su blog.

El período de cuarentena para los residentes y el personal de atención domiciliaria se redujo de dos semanas a siete días si los resultados de sus pruebas son negativos para Covid-19, según el Secretario de Ley de Trabajo y Bienestar, Chi-kwong. Según las reglas actuales, se mantienen aislados en las instalaciones de cuarentena del gobierno de Asia World Expo.

Mientras tanto, los planes para un hospital improvisado inspirado en el construido en Wuhan al comienzo de la pandemia se decidirán la próxima semana, informó el South China Morning Post, citando fuentes no identificadas.

08:00 Japón considerará aumentar gradualmente el límite de entrada a las llegadas a 5.000 después de que el próximo mes alivie los controles fronterizos para los trabajadores y estudiantes extranjeros, informaron los medios japoneses , citando a funcionarios del gobierno.

Los detalles se finalizarán esta semana y se tendrá en cuenta la tendencia de las infecciones por el virus y la opinión pública, dijeron las autoridades citadas por el diario Asahi. La relajación de las aceras no se aplica a los turistas extranjeros, dijo.

06:00 Las autoridades de aviación de Vietnam levantarán los límites en la cantidad de vuelos internacionales a partir del 15 de febrero, y la frecuencia real dependerá de las regulaciones en otros países y la demanda del mercado, informó el diario Tuoi Tre.

Aunque la frecuencia de los vuelos se restablecerá a los niveles previos a la pandemia, los pasajeros aún están sujetos a las regulaciones existentes de Covid-19 para ingresar al país, según el informe, citando a Dinh Viet Son, subdirector de la Administración de Aviación Civil de Vietnam.

SÁBADO 12 DE FEBRERO

11:00 El Ministerio de Salud reportó el sábado 35.841 nuevos casos de Covid, con 124.704 exámenes a nivel nacional en las últimas 24 horas, con una positividad de 26,79%.

“Seguimos con un alto número de casos diarios durante esta semana pero podemos observar que la tasa de crecimiento, en comparación con el mismo día de la semana anterior, muestra una disminución en los 7 y 14 días anteriores . Si el sábado pasado mostrabamos un aumento de 53% en relación a los 7 días anteriores, este sábado 12 de febrero podemos ver un crecimiento de 9% con respecto a los últimos 7 días”, puntualizó el ministro de Salud, Enrique Paris. “Seguimos en pandemia, con la variante ómicron y es por ello que se hace necesario mantener las medidas de autocuidado en todo momento , sobre todo en estas fechas en las cuales las personas están con una mayor movilidad y compartiendo con familiares y amigos. La vacunación también es parte de las medidas, vacúnese”.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.582.934. De ese total, 131.410 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.404.031

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 94 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.464 en el país.

VIERNES 11 DE FEBRERO

16:15 El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo anunció que ampliará, bajo ciertas condiciones, el límite de comensales por mesa en restaurantes y locales de comida que se encuentran en Fase 2 del Plan Paso a Paso , en razón de la “burbuja sanitaria” que representa cada núcleo familiar.

“Con el Ministerio de Salud, hemos acordado que, para grupos familiares, padre o madre con niños pequeños menores de 18 años con su esquema de vacunación completo, van a poder sentarse al interior con un máximo de cinco personas por mesa “, anunció el ministro (s) de Economía, Julio Pertuzé.

“Esta es una medida que tiene razón sanitaria; duermen bajo el mismo techo, llegan en el mismo transporte, así que no supone un mayor riesgo sanitario”, explica el ministro sobre el razonamiento detrás de la modificación.

Hasta ahora, los protocolos del plan Paso a Paso indican que en Fase 2 o Transición se permite un máximo de dos personas.

Los últimos anuncios dieron a conocer que para mañana sábado, 25 comunas del país retrocederán a fase de Transición, sumándose a los 21 municipios que hicieron lo propio el pasado miércoles.

En Fase 2 se encuentran actualmente El Quisco, El Tabo, Algarrobo, San Pedro de Atacama y Pucón, Talcahuano y Concepción, que destacan por su carácter turístico.

El Ministerio de Economía calcula que los ingresos de los restaurantes en las comunas que retroceden a Fase 2 podrían disminuir entre un 30% y un 50% a causa de las mayores restricciones.

15:00 La provincia canadiense de Ontario, la mayor del país, declaró hoy viernes el estado de emergencia a causa de las multitudinarias manifestaciones contra las restricciones sanitarias en su territorio y las pérdidas producto de un bloqueo en la frontera con EEUU, informó Reuters.

El primer ministro regional Doug Ford amenazó con multas y penas de cárcel a quienes protestan contra las restricciones sanitarias , luego de que las autoridades se vieron sometidas a la presión de EEUU ante la drástica baja del comercio entre ambos países.

“Convocaré al gabinete para que utilice las autoridades legales para promulgar urgentemente decretos que dejen claro que es ilegal y punible bloquear e impedir el movimiento de bienes, personas y servicios a lo largo de infraestructuras críticas”, afirmó en una rueda de prensa.

El llamado “Convoy de la Libertad” de los camioneros canadienses que se oponen al exigencias de vacunación o cuarentena para los conductores transfronterizos comenzó con la ocupación de la capital canadiense, Ottawa.

Recientemente, los camioneros bloquearon el puente Ambassador, el paso fronterizo terrestre internacional más transitado de Norteamérica y una ruta de suministro clave para los fabricantes de automóviles de Detroit, lo que ha paralizado parte de la producción de automóviles, detalla Reuters.

11:00 El Ministerio de Salud informó el viernes de un récord de 38.446 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 26,23% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 135.064 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 23,96%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 13% y 124% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, cuatro regiones disminuyen sus casos en la última semana y 2 en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Ríos, Maule, Araucanía y Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.545.919 De ese total, 130.416 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.368.052.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 97 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.370 en el país.

Informe Diario #COVID_19 – 11 de febrero ? 38.446 casos nuevos ? 130.416 casos activos ? 97 fallecidos registrados (40.370 en total) ? 26,23% positividad nacional ? 135.064 exámenes 24 hrs (31.286.750 totales) ? 173 camas críticas disponibles ?? https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/FSkce1GMS5

? Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 11, 2022

07:00 Hong Kong informó otro número récord de casos de coronavirus, así como dos muertes más, y el empeoramiento del brote agotó los recursos de atención médica y aumentó la presión sobre el firme impulso del gobierno para Covid Zero.

Las autoridades anunciaron 1.325 infecciones el viernes, junto con más de 1.500 casos positivos preliminares. Eso es más que los solo 614 que se registraron el lunes. La ciudad dijo que extendería las prohibiciones de vuelos en ocho países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, hasta el 4 de marzo, y también agregó a Nepal al grupo .

Los funcionarios de salud habían dicho que había una cantidad significativa de cadenas silenciosas de transmisión en la comunidad y culparon al reciente feriado del Año Nuevo Lunar como la fuente del aumento. Las cifras actuales reflejan infecciones de hace una o dos semanas, dijeron el viernes, advirtiendo que las cifras diarias aún no han alcanzado su punto máximo .

JUEVES 10 DE FEBRERO

20:00 Cerca de 3 mil funcionarios públicos en la ciudad de Nueva York serán despedidos si no acceden a vacunarse en 24 horas, a partir de un ultimátum realizado por el alcalde Eric Adams, en estricta adherencia a un mandato oficial puesto en marcha por su antecesor, informó el diario estadounidense The New York Times (NYT).

Desde que se publicó la orden de vacunación masiva para los 370 mil empleados municipales de la ciudad de Nueva York, cerca del 95% ha recibido al menos una dosis de las distintas vacunas disponibles en EEUU, señala el periódico.

De concretarse los despidos, sería la mayor reducción de personal por mandato de vacunación a nivel nacional en EEUU, pese a que representa menos del 1% del total de la fuerza de trabajo.

Los departamentos de policía y de corrección serían los que muestran las tasas más bajas de inoculación contra el virus, con un 88% de funcionarios habiendo recibido al menos una dosis, indica el NYT.

Aquellos funcionarios públicos disconformes con la política sanitaria no han dudado en manifestar su rechazo a través de protestas callejeras. Recientemente, estas han cobrado espacio en los titulares paralelamente a manifestaciones similares que tienen lugar en Canadá.

18:30 Argentina registró este jueves 25.110 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 8.700.437, mientras que los fallecimientos se elevaron a 123.707, tras ser notificadas 264 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un leve descenso respecto a los contagios informados el miércoles, cuando se reportaron 27.552 positivos.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 8,3 millones de personas se contagiaron y han sido ya dadas de alta desde el inicio de la pandemia, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado del coronavirus que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue este jueves de 2.321, por debajo del pico máximo de 7.969 reportado el 14 de junio de 2021.

16:00 Las autoridades sanitarias comunicaron hoy que Italia ha superado los 150.000 fallecidos con coronavirus desde febrero del 2020, cuando comenzó la pandemia en el país, mientras que los contagios totales se acercan ya a los 12 millones, indicó EFE.

La cifra de muertos es de 150.221, y la de contagios totales es de 11,9 millones, comunicó el Ministerio italiano de Sanidad.

Este jueves, las regiones informaron de 75.861 nuevos positivos y 325 fallecidos, mientras que los curados han sido 137.221, lo que acerca esta cifra a los 10 millones de sanados totales desde febrero del 2020.

El número más elevado de nuevos positivos se ha registrado en Lombardía (norte), 8.395, mientras que Lacio (centro), cuya capital es Roma, ha informado de 8.133; y el resto de regiones se han situado por debajo de los 7.000.

11:00 El Ministerio de Salud informó el jueves de 36.635 casos nuevos de Covid en el país, con una positividad de 26,12% a nivel nacional. La cifra de fallecidos se elevó a 162 personas.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 18% y 140% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, cuatro regiones disminuyen sus casos en la última semana y una en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Ñuble, Maule, Los Ríos y Atacama.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.504.168. De ese total, 125.812 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.331.146.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, el número total de fallecidos asciende a 40.273 en el país.

Informe Diario #COVID_19 – 10 de febrero ? 36.635 casos nuevos ? 125.812 casos activos ? 162 fallecidos registrados (40.273 en total) ? 26,12% positividad nacional ? 129.605 exámenes 24 hrs (31.151.686 totales) ? 221 camas críticas disponibles ?? https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/p5boPym1aq

? Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 10, 2022

07:00 Un estudio del Centro Médico Sheba de Israel halló que los anticuerpos generados por personas recuperadas de covid-19 ofrecen, con el paso del tiempo, mayor resistencia al virus que los de las personas vacunadas, informó la agencia de noticias EFE.

Los resultados obtenidos evidenciaron que, inicialmente, tanto el número como el rendimiento de los anticuerpos era superior entre los pacientes inoculados con dos dosis de la vacuna Pfizer que entre personas que habían pasado la enfermedad. Con el paso del tiempo, sin embargo, si bien la cantidad de anticuerpos siguió bajando en ambos grupos -más rápido en el primero que en el segundo-, su rendimiento empeoró entre los vacunados mientras que mejoró entre los recuperados.

Por otra parte, y para sorpresa de los investigadores, los datos analizados evidenciaron también que la cantidad y rendimiento de los anticuerpos de los pacientes recuperados con un índice de masa corporal de 30 o superior (en el rango de obesidad) fueron más altos , durante los distintos períodos estudiados, que los de aquellos con un IMC inferior a 30 (personas con sobrepeso o con peso normal). Esto, apuntaron, sugiere que las personas con obesidad que pasaron la enfermedad están mejor protegidas contra futuras infecciones que aquellos con sobrepeso o peso normal .

MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO

20:40 El Ministerio de Salud de Colombia reportó hoy miércoles 8.785 nuevos contagios de Covid-19, consolidando un sostenido descenso desde el récord histórico de 35.575 informado el 15 de enero pasado.

Por su parte, el número de fallecidos en las últimas 24 horas fue de 207, en comparación a los 205 de ayer. De todas formas, la cifra marca una tendencia a la baja en relación a los 282 reportados el 26 de enero.

Asimismo, la actual ola de Covid-19 va camino a perfilarse con una mortalidad muy menor en comparación a la anterior, en la que se registró un máximo histórico de 720 muertos el pasado 22 de junio.

El promedio semanal de casos diarios por millón de habitantes en Colombia alcanzaba los 233 el día de ayer, en comparación a los 1.794 de Chile, que se encuentra en pleno auge de la ola actual impulsada por ómicron. Incluso, Chile supera a Colombia en cifras absolutas de contagios pese a tener menos de la mitad de la población.

Actualmente, el 63% de la población colombiana se encuentra vacunada con esquema completo de dos dosis o vacuna monodosis, mientras que cerca del 13% cuenta con una dosis de refuerzo.

18:45 Las nuevas infecciones y hospitalizaciones por Covid-19 están empezando a disminuir en algunos países en América, pero las muertes siguen aumentando en ciertas zonas de Centroamérica y Sudamérica, afirmó hoy miércoles Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en conferencia de prensa sobre la evolución de la pandemia en la región.

“Los casos disminuyeron 31% en comparación con la semana anterior. Las muertes, por otro lado, aumentaron 13% en general, con aumentos más altos en partes de América Central y del Sur. La semana pasada vimos más de 4,8 millones de casos nuevos y más de 33 mil muertes nuevas en nuestra región”, observó Etienne.

También informó que según el estudio colaborativo Héroes realizado en 11 países latinoamericanos, los trabajadores de la salud mostraron “tasas elevadas de síntomas depresivos, pensamientos suicidas y angustia psicológica”.

“En Chile, más de un tercio de todos los trabajadores de la salud experimentaron un episodio depresivo, y casi el 15% de la fuerza laboral médica tuvo pensamientos suicidas”, dijo Etienne.

Señaló además que en Brasil, Guatemala y Colombia, más del 10% de los funcionarios experimentaron “síntomas de depresión severa”.

La médica dominicana apunta a la falta de inversión en salud y malas condiciones laborales como agravantes de los problemas experimentados por el personal.

15:15 La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció hoy miércoles que la obligatoriedad de usar mascarilla en lugares cerrados a nivel general dentro del estado finalizará a partir de mañana.

“Los números son claros: estamos viendo grandes mejoras en las métricas clave que hemos monitoreado durante la pandemia”, afirmó Hochul, señalando un descenso de nuevos contagios, positividad y hospitalizaciones, así como un alza en las tasas de vacunación con dosis de refuerzo.

La gobernadora destacó la cifra actual de 350 nuevos casos por millón en el estado de Nueva York, en comparación a los 510 al momento de instalar la restricción el 10 de diciembre, y a los 3.820 reportados el 9 de enero en el peak de la ola actual.

El levantamiento de la medida contempla los siguientes lugares como excepción: recintos de salud, centros de atención para adultos y casas de retiro regulados por el estado; instalaciones correccionales, escuelas, guarderías y refugios para gente en situación de calle y para víctimas de violencia doméstica; buses, trenes y metro; estaciones de buses, trenes y metro; aviones y aeropuertos.

13:20 El gobierno de Suecia anunció hoy miércoles que se eliminan todas las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus, debido al alto porcentaje de población vacunada y a la menor peligrosidad de la variante ómicron, informó EFE.

De esta forma se une a la vecina Dinamarca, que tomó la misma decisión al iniciar febrero, dado ya no considera el Covid-19 una enfermedad “crítica” para la sociedad, pese a las cifras récord de nuevos contagios reportadas a nivel nacional.

La decisión de Suecia implica que después de las 23 horas de hoy desaparecerán todos los límites de aforo en actos públicos, señala la agencia, agregando que el uso de mascarilla nunca ha sido obligatorio en el país nórdico.

El 83,8% de los suecos mayores de 12 años ha recibido la pauta completa de la vacuna, y el 53,1% de los mayores de edad, la dosis de refuerzo.

El índice de mortalidad sueco es de 1.573 fallecidos por millón de habitantes, más del doble que Dinamarca y cinco veces más que Finlandia, pero por debajo de la mayoría de los países europeos, indica EFE.

07:00 El Ministerio de Salud informó este miércoles de 33.362 nuevos casos de Covid, con 113.966 exámenes a nivel nacional en las últimas 24 horas y una positividad de 26,71%. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 25,27%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 25% y 157% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, tres regiones disminuyen sus casos en la última semana y una en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Maule, Atacama, Los Ríos y Los Lagos.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.466.098. De ese total, 125.920 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.293.200.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 24 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.111 en el país.

07:00 Los casos globales de Covid-19 superaron la marca de 400 millones, más de dos años después de que comenzara la pandemia, informó Bloomberg este miércoles.

Hong Kong reportó un récord de más de 1.100 casos nuevos, muchos de ellos relacionados con reuniones familiares durante el Año Nuevo Lunar. Las autoridades dicen que los servicios de emergencia del hospital están “abrumados”. En tanto, las protestas por los mandatos y restricciones de vacunas se ampliaron en todo Canadá. En Nueva Zelanda, se realizaron por segundo día protestas contra el mandato de vacunas.

Pese al aumento global de casos, los estados de Nueva York e Illinois en Estados Unidos presentarán planes el miércoles para eliminar gradualmente algunos mandatos de máscara, según informes de los medios .

MARTES 8 DE FEBRERO

20:10 El nivel de decesos confirmados por Covid-19 en Brasil sigue subiendo, aunque muestra signos de estabilización en la curva. El Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) informó hoy martes 1.189 nuevos fallecimientos, la más alta reportada en actual ola del coronavirus, marcada por la variante ómicron.

De esta forma, la última cifra reportada por el Conass se eleva por sobre el promedio semanal de 765 muertes diarias al 7 de febrero, presionando el indicador al alza.

La noticia tiene lugar en medio de un moderado descenso de los nuevos casos del virus en los últimos días, desde el promedio semanal de 188.300 nuevos contagios del 3 de febrero hasta el de 164.600 informado el 7 de febrero.

El ministro de Salud brasileño Marcelo Queiroga destacó hoy en sus redes sociales las cifras del proceso de vacunación del país, que comenzó a principios de 2021.

“Llegamos al 86% de la población mayor de 12 años vacunada con la segunda dosis o dosis única contra el Covid-19. Y para hacer este día aún más especial, recibimos 1,1 millones de dosis de Pfizer para adultos. Ya van 367 millones de dosis aplicadas y 431 millones distribuidas a los estados y municipios”, celebró.

Brasil es el segundo país de la región con la mayor cantidad de muertes por Covid-19 ajustadas a población, con casi 3 mil decesos por millón de habitantes, según Our World in Data. El primero es Perú, con 6.200 fallecidos por millón.

17:50 El Consejo de Ministros de España dio su aprobación hoy martes al decreto que elimina el uso obligatorio de mascarillas en espacios exteriores, dando un paso adelante en la eliminación de restricciones Covid que distintos países de Europa han llevado adelante en las últimas semanas.

El decreto establece ciertas excepciones, como “eventos multitudinarios que tengan lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes”, detalla un comunicado oficial.

La decisión está motivada por los altos índices vacunación, así como el “cambio de situación en relación a la pandemia provocada por el Covid-19 en nuestro país”, de acuerdo a la nota.

Según Our World in Data, el promedio semanal de contagios diarios en España ha venido a la baja desde el récord histórico de 144 mil informado el 13 de enero, hasta el promedio de 62 mil correspondiente a los primeros siete días de febrero.

Sin embargo, las muertes en el país europeo aún se encuentran al alza, en una escalada que ya supera las cifras de la ola anterior. En su boletín de hoy martes, el Ministerio de Sanidad dio a conocer 762 nuevos fallecidos, número que sobrepasa el promedio de 192,1 decesos diarios correspondiente a los siete primeros días del mes.

15:30 El gobierno colombiano anunció hoy martes que acordó la adquisición de 10,8 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 elaborada por el laboratorio Moderna, reforzando su plan de inmunización en medio de la actual ola del virus.

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, detalló que 1 millón de dosis se recibirán durante el primer trimestre del año, 6 millones en el segundo trimestre y 3,8 millones durante el tercero.

A la fecha se ha recibido de Moderna un total de 13,5 millones de dosis : 10 millones a través de acuerdo bilateral y 3,5 millones por donación del gobierno de Estados Unidos, indicó el ministro.

Colombia fue el primer país de la región en lograr un acuerdo de distribución de vacunas con Moderna hace ya cerca de un año , destaca Román Saglio, director sénior de Alianzas Comerciales de Moderna en América Latina.

Por su parte, Ruiz Gómez destacó la diversidad de las adquisiciones selladas por Colombia en esta materia. “El 44,2% de las vacunas son de plataforma ARNm. Por esa razón hemos garantizado no solo un portafolio diverso, sino de calidad, que nos ha permitido avanzar en el Plan Nacional de Vacunación”, afirmó.

Según datos de la autoridad sanitaria, el 63% de los colombianos cuenta con esquema completo de vacunación, mientras que el 12% ha recibido una dosis de refuerzo.

13:30 El gobierno mexicano considera evidente que la cuarta ola de Covid-19 está disminuyendo, según declaraciones entregadas hoy martes por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. “Ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola Covid va a la baja”, aseguró.

Según datos de la autoridad sanitaria, el promedio semanal de casos diarios al 7 de enero en el país es de 31.168, cifra que marca un descenso desde los 49.322 registrados el 25 de enero. Los nuevos fallecimientos, sin embargo, estaban el día de ayer en niveles récord de la actual ola, con un promedio semanal de 523 muertes diarias.

La capacidad de testeo en México se encuentra entre las más bajas de la región, con 0,16 tests Covid por millón de habitantes informados el 5 de febrero y tendientes a la baja. El ranking es liderado por Chile, que ayer reportó 6,48 tests por millón de habitantes.

11:00 El Ministerio de Salud informó el martes de 24.970 casos nuevos de Covid, con una positividad de 23,1%. El número de fallecidos por esta causa, en tanto, fue de 27 personas .

Informe Diario #COVID_19 – 8 de febrero ? 24.970 casos nuevos ? 133.080 casos activos ? 27 fallecidos registrados (40.087 en total) ? 23,10% positividad nacional ? 96.219 exámenes 24 hrs (30.908.115 en total) ? 222 camas críticas disponibles ?? https://t.co/cVRjLODq6C pic.twitter.com/1yj7pIHxpl

? Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 8, 2022

10:00 Hong Kong anunció el martes nuevas restricciones más severas ante un récord de nuevos contagios con coronavirus, mientras que la escasez de verduras se sumó a las penurias, ya que los camioneros que dieron positivo en la prueba del Covid-19 no pudieron transportarlas desde China continental.

El centro financiero asiático registró el martes un récord de 625 casos de coronavirus y las autoridades dicen que es probable que sigan aumentando rápidamente. En las dos últimas semanas se han producido 2.600 infecciones, mientras que en diciembre sólo hubo dos.

En respuesta a la preocupante tendencia, la lideresa hongkonesa Carrie Lam dijo que las reuniones públicas se limitarían a dos personas, en lugar de las cuatro actuales, mientras que las iglesias y las peluquerías cerrarían a partir del jueves, sumándose a una serie de locales ya cerrados.

07:00 E l primer ministro canadiense, Justin Trudeau, criticó una protesta de camioneros que paralizó la capital, Ottawa , diciendo que los manifestantes que denuncian las restricciones de Covid están obstaculizando el comercio y tratando de socavar la democracia. Los manifestantes cerraron el puente Ambassador, un enlace vial clave entre Estados Unidos y Canadá.

En Estados Unidos, los gobernadores de Connecticut, Nueva Jersey y Delaware dijeron el lunes que levantarían sus requisitos de que los niños en edad escolar usen máscaras. California levantará su mandato de máscara interior, informó el LA Times.

LUNES 7 DE FEBRERO

20:30 El Ministerio de Salud colombiano reportó hoy lunes 9.080 nuevos casos de Covid-19, lo que marca un hito en el sostenido descenso que han visto los contagios en las últimas semanas, al bajar de las 10 mil infecciones diarias por primera vez desde el inicio de la cuarta ola en el país.

Desde el máximo histórico de 35.575 nuevos contagios informados el pasado 15 de enero, el número de positivos por Covid-19 en Colombia ha experimentado un marcado descenso.

Por su parte, la cifra de decesos reportados en 24 horas ha oscilado durante la última semana en un rango cercano a los 230 fallecidos diarios, lo que aún dista mucho del máximo de 720 reportados en el peak de la ola anterior.

Actualmente el 63,2% de la población colombiana cuenta con esquema completo de vacunación y el 12,3% con dosis de refuerzo, detalla la autoridad sanitaria.

Según Our World in Data, al 5 de febrero el país cafetero suma un total de 2.643 muertes por millón de habitantes atribuidas al coronavirus, cifra mayor a los 2.078 correspondientes a Chile, pero menos dramática que los 6.201 registrados en Perú.

18:15 Cientos de neoyorquinos se reunieron hoy lunes para manifestar su rechazo a la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 y el uso de mascarillas, al vencer el nuevo plazo de vacunación que por ley deben recibir los funcionarios públicos para realizar su trabajo.

Las autoridades locales ofrecieron a quienes rechazaron vacunarse un año de suspensión temporal del contrato laboral sin goce de sueldo, pero manteniendo el derecho a la cobertura sanitaria, informa EFE.

Entre los manifestantes se ondeaban banderas de EEUU y de Canadá, estas últimas en solidaridad con un movimiento de camioneros antivacunas del país vecino que este fin de semana organizó una masiva protesta de similares características en Ottawa, señala la agencia.

Datos oficiales indican que los últimos testeos Covid en Nueva York arrojaron una positividad de 3,52%, la más baja desde diciembre, en un área donde el 74,5% de la población cuenta con esquema completo de vacunación.

16:15 De un total de 127 países, el 92% reportó algún grado de disrupción en al menos un servicio esencial de salud, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los resultados la tercera ronda de su Evaluación rápida de la continuidad de los servicios de salud esenciales durante la pandemia de Covid-19.

La cifra corresponde a 117 del total de países que formaron parte del sondeo e indica que los niveles de disrupción se mantienen similares a los de principios del año pasado, remarca la agencia internacional.

El documento fue elaborado en noviembre y diciembre de 2021, reflejando la situación sanitaria entre mayo y noviembre de 129 “países, territorios y áreas”. Precisa además que el 70% de los países asignó fondos públicos adicionales para la recuperación de largo plazo y/o la resiliencia y preparación del sistema de salud.

“Los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto la importancia de tomar medidas urgentes para hacer frente a los principales desafíos del sistema de salud, recuperar los servicios y mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19”, sostiene la OMS.

12:50 El presidente Sebastián Piñera recibió durante la mañana de hoy lunes la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19, dando inicio a la inoculación masiva para personas de 55 años y más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto de 2021, estrategia que de acuerdo al gobierno continuará ampliándose.

“La aplicación de una nueva dosis de refuerzo se justifica porque se ha comprobado que la efectividad de los esquemas primarios de vacunación disminuyen en el tiempo, tanto para la protección contra el Covid-19 como para las formas más graves de la enfermedad”, señala un comunicado oficial.

El proceso de vacunación con cuarta dosis comenzó el 10 de enero en una primera etapa, donde fueron atendidos personal de salud y personas inmunocomprometidas que recibieron su última dosis hasta el 12 de septiembre, según lo dispuesto en el Plan Nacional de Inmunizaciones.? ?

Al día de hoy, 14.114.042 personas han completado su esquema de vacunación de dos dosis a nivel nacional, lo que corresponde a un 92,85% de la población susceptible a ser vacunada, indica el gobierno.

11:00 El Ministerio de Salud informó el lunes de 31.063 casos nuevos de Covid en Chile, con una positividad nacional de 23,67%. El número de decesos, en tanto, alcanzó a 73 personas.

Informe Diario #COVID_19 – 7 de febrero ? 31.063 casos nuevos ? 147.753 casos activos ? 73 fallecidos registrados (40.060 en total) ? 23,67% positividad nacional ? 118.824 exámenes 24 hrs (30.811.896 en total) ? 244 camas críticas disponibles ?? https://t.co/cVRjLOUt8C pic.twitter.com/Ixjcc94EkK

? Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 7, 2022

07:00 Hong Kong reportó un número récord de infecciones por coronavirus, con casos que se duplican cada tres días, lo que presiona al gobierno para que aumente las restricciones mientras se aferra a su objetivo de eliminar el virus, informó Bloomberg.

La ciudad anunció 607 casos transmitidos localmente el lunes. Solo se pueden vincular 150 infecciones, lo que sugiere una cantidad significativa de cadenas silenciosas de transmisión en la comunidad, y las autoridades han atribuido la tasa creciente a las reuniones durante el Año Nuevo Lunar de la semana pasada. Se han detectado unos 600 casos positivos preliminares. .

DOMINGO 6 DE FEBRERO

16:00 La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este domingo que ha dado positivo en un test de coronavirus y presenta síntomas “leves”, por lo que seguirá atendiendo su “plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional” en el país.

“El resultado del PCR de ayer, fue negativo, el de hoy es positivo”, señaló Castro en su cuenta de Twitter, que tiene más de 254.000 seguidores.

La presidenta indicó que, según los exámenes, la afección “es leve” y que “con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo NO presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional”.

Castro, de 62 años, no ha informado si ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra la covid-19 o ya recibió la tercera de refuerzo.

El expresidente hondureño y esposo de Castro, Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, anunció el 11 de enero que dio positivo por covid-19 y que se mantendrá aislado, aunque no tiene síntomas de la enfermedad.

“Sin síntomas, pero prueba Covid-19 dio positiva. Estaré aislado 7 días”, indicó entonces Zelaya, quien fue derrocado siete meses de concluir su mandato de cuatro años cuando promovía una consulta popular ilegal, según sus detractores.

Xiomara Castro ganó las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, con 1,7 millones de votos, y el 27 de enero se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Honduras tras jurar en el cargo.

11:00 Este domingo el Ministerio de Salud informó 34.328 casos nuevos de Covid-19, alcanzando 140.307 casos activos.

La positividad cae levemente hasta un 23,09% a nivel nacional, detectado con 134.185 exámenes en las últimas 24 horas.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 57 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 39.987 en el país.

09:30 Dos años después del primer positivo de coronavirus en España, la pandemia deja un rastro demoledor en el sector turístico del país, con pérdidas que suman, al menos, 150.000 millones de euros (172.000 millones de dólares) y unos 117 millones de viajeros extranjeros perdidos, aunque las previsiones de 2022 son mejores.

Este no será el año de la recuperación plena, coinciden los agentes del sector, pero sí dará un fuerte impulso a los movimient

Entornointeligente.com