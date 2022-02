Antetokounmpo lideró victoria de los Bucks

Entornointeligente.com / Giannis Antetokounmpo anotó 50 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias este martes para darle la victoria a Milwaukee Bucks por 128-119 sobre Indiana Pacers. Fue la primera vez que Antetokounmpo anotó 50 puntos desde el Juego 6 de las Finales de la NBA del año pasado.

12th game in NBA history with 50 points on 80% shooting.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 16, 2022 Fue la primera vez que llega a 50 en la temporada regular desde noviembre de 2019 (y la tercera vez en la temporada regular en general). El griego es el tercer jugador en la historia de la NBA en tener 50 puntos y 10 rebotes mientras dispara al 80% desde el campo, uniéndose a Wilt Chamberlain (cuatro veces) y Karl Malone. Antetokounmpo demostró porqué es uno de los grandes candidatos al MVP de la temporada con una nueva actuación para el recuerdo con la que desarmó por completo a los Pacers.

El vigente MVP de las Finales venía de perderse un partido por molestias en el tobillo izquierdo y demostró que el descanso le sentó de maravilla. Esta temporada, Giannis acumula ya siete partidos por encima de los 40 puntos.

Los Pacers, que llegaron al último cuarto con opciones a pesar de la exhibición de Antetokounmpo, estuvieron liderados por el recién llegado Buddy Hield, que demostró su categoría como tirador y terminó con 36 puntos y ocho de 12 desde el triple.

