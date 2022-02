Alex Saab se volvió informante de la DEA en 2018, según fiscales de EE.UU.

Entornointeligente.com / Fiscales de Estados Unidos afirmaron que el empresario colombiano Alex Saab se convirtió en un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) norteamericana en 2018. Así lo informó el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman.

El reportero mostró documentos, con la afirmación de los fiscales, de corte federal en Miami que procesa a Saab por supuesto lavado de dinero relacionado con sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro (el cual asegura que Saab es un “diplomático venezolano”, rechaza las acusaciones en su contra y exige su liberación).

Los fiscales, dice Goodman, detallaron que como fuente de la agencia antinarcóticos de EE.UU., Saab informó sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos. También que pagó casi 10 millones de dólares a la DEA y tenía pautado entregarse el 30 de mayo de 2019. Ello no ocurrió, y no fue sino hasta junio de 2020 cuando Saab fue detenido en la nación insular de Cabo Verde, por petición de Estados Unidos.

BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.

As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1

? Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022

