Alex Saab colaboraba con la DEA y destapó sobornos de funcionarios

Según Joshua Goodman, periodista de Associated Press (AP), el empresario colombiano fue inscrito como “fuente colaboradora” en junio del 2018 y tenía programada su entrega para el 30 de mayo del 2019.

“Como informante, Saab proporcionó información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos. También entregó casi $10 millones a la DEA” , expresó.

BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.

As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1

ALEX SAAB Y SU APARENTE COLABORACIÓN CON LA DEA A CAMBIO DE INFORMACIÓN Goodman divulgó un documento federal donde se reveló que Saab “cooperó por casi 12 meses con agentes de la DEA. Proporcionó información sobre su actividad delictiva, participó en acciones proactivas de cooperación como fuente confidencial y confiscó dinero a los Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega para enfrentar cargos por su conducta criminal”.

De acuerdo con la información presentada por los fiscales, en los días 8 y 10 de agosto de 2016, Saab se reunió con agentes de la DEA y el FBI en Bogotá.

Cortesía: Agence Press “Fue interrogado y proporcionó información relacionada con algunas de sus empresas que contrataron con Venezuela para construir viviendas de interés social, incluida la forma en que se pagó a esas empresas en relación con los contratos y cómo influyó el dinero después de que recibió los fondos”, citó el documento.

Cortesía: Agence Press Un año después, el 28 de noviembre, “en compañía de su abogado, el colombiano conversó nuevamente con agentes especiales y un fiscal adjunto para otro informe”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “ES UNA CONSPIRACIÓN”: SAMARK LÓPEZ NIEGA VÍNCULOS CON NARCOTRÁFICO Y LAS FARC En ese momento, al parecer admitió que “había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela”.

La supuesta cooperación entre las partes se firmó el 27 de junio del 2018. De esta forma, Saab se “convirtió en una fuente activa de aplicación de la ley, comunicándose con agentes de la DEA por teléfono, mensajes de texto y de voz”.

AUDIENCIA EN OCTUBRE Robert Scola, juez federal de Miami y encargado del caso de Saab, fijó este miércoles la semana del 11 de octubre como fecha tentativa para el juicio.

La decisión estará sujeta a cambios, mientas una corte de mayor jerarquía revisa el pedido del acusado para que los cargos sean desestimados , pues alegó que no debió ser extraditado porque posee inmunidad diplomática, detalló AP.

Scola también fijó otra reunión para el 10 de junio donde será actualizado sobre la causa de inmunidad en la corte de apelaciones. Posteriormente se estableció otro encuentro tentativo el 4 de octubre, donde las partes deberán confirmar si están preparadas para el veredicto.

