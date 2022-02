Alex Saab colaboraba con la DEA señalan fiscales de Estados Unidos

Entornointeligente.com / Un documento difundido por la agencia AP indica que estaba prevista su entrega en mayo de 2019

Fiscales de Estados Unidos aseguran que Alex Saab era un colaborador de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, según lo revelan documentos a los que tuvieron acceso.

Según un reporte del periodista de la agencia Associates Press, Joshua Goodman, el documento señala que “en el transcurso de casi doce (12) meses, SAAB MORAN cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas”.

En su cuenta de twitter el periodista señala que los fiscales afirman que “Alex Saab fue inscrito como fuente colaboradora de @DEAHQ desde junio de 2018 y estaba programado para entregarse el 30 de mayo de 2019. Como informante, Saab proporcionó información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos. También entregó casi $10 millones a la DEA”.

