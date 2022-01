Pedro Gonçalves voltou aos golos e Sporting regressou às vitórias

Entornointeligente.com / O Sporting voltou aos triunfos no campeonato. Este domingo, em Vizela, na 18.ª jornada da I Liga, os leões mostraram uma face diferente da vista na última jornada nos Açores e acabaram por vencer com golos de Pedro Gonçalves e Daniel Bragança (2-0). Pote acabou com jejum num jogo que terminou com uma enorme confusão.

O jogo em Vizela era um teste à capacidade de reação da equipa e do treinador do Sporting após a primeira derrota da época entre portas na jornada passada nos Açores. Depois do raspanete ao balneário sobre a falta de intensidade agressividade no jogo com o Santa Clara, Rúben Amorim regressou ao onze habitual – fez oito mudanças em relação ao jogo da Taça -, mas com uma surpresa: Daniel Bragança no lugar de Matheus Nunes.

A Coates é que ninguém pode acusar de falta da intensidade. O capitão viu o cartão amarelo logo aos 3 minutos depois de uma falta dura sobre Schettine. Isso não intimidou o Vizela, que mesmo limitado na preparação do jogo e no onze apresentado devido a um surto de covid-19, foi o primeiro a criar perigo. Valeu Adán, quando aos sete minutos Francis Cann arrancou em velocidade, tirou Coates do caminho e atirou à baliza para uma grande defesa do espanhol que ontem cumpriu 50 jogos de leão ao peito.

Subscrever Um bom início de jogo da equipa de Álvaro Pacheco , com consistência defensiva – laterais não subiam para impedir ataques pelas costas de Sarabia e Pedro Gonçalves – e várias saídas de qualidade para ataque e algumas ameaças à baliza de um leão a apalpar terreno, que só chegava à frente com recurso ao passe longo. O recurso ao remate de longe de Palhinha e Daniel Bragança não dava em nada.

Pote, Pote e mais Pote Rúben Amorim pedia calma. Era preciso pensar a jogada de forma coletiva. Aos 28 minutos, Paulinho ouviu o treinador e jogou para as segundas linhas ofensivas brilharem. Uma recuperação de bola de Esgaio lançou Paulinho, que serviu Sarabia, que tabelou com Pedro Gonçalves, que num toque a dois pés picou a bola de forma certeira. Pote voltava assim aos golos ao fim de nove jogos de seca. E é caso para dizer que o médio goleador dos leões gosta de marcar aos vizelenses. Dos cinco golos que tem na I Liga 2021-22, três foram marcados ao Vizela.

Na jogada seguinte Pedro Silva evitou o 2-0 ao defender um remate de Paulinho, mas nada pode fazer quando o Sporting voltou a atacar com cabeça. O flanco direito leonino – Esgaio e Sarabia – entendia-se às mil maravilhas e criava desiquilibros em plena área vizelense . Foi assim que nasceu o 2-0 dos leões, com a contribuição de Nuno Santos que amorteceu para Daniel Bragança marcar um penálti em movimento. A bola ainda desviou em … traindo Pedro Silva.

O segundo tempo começou movido a ganância leonina. Pote voltou determinado a bisar no jogo, mas Pedro Silva não lho permitiu . Nem aos 50 nem aos 52 minutos. O jogo estava numa fase em que o leão procurava matar o jogo e o Vizela não desistia de o relançar. Alex Méndez esteve perto de bater Adán. Schettine e Kiko Bondoso também tentaram, mas a bola não levou o melhor caminho. O jogo acabou mesmo sem qualquer remate da equipa de Álvaro Pacheco enquadrado com a baliza.

A vencer por dois, Rúben refrescou a equipa com Matheus Nubes, Tiago Tomás e Tabata, e ainda viu um golo de Gonçalo Inácio anulado por fora de jogo. Depois a partida entrou numa fase mais quentinha e terminaria mesmo numa grande confusão, com empurrões e expulsões a manchar aquilo que devia se um jogo de futebol. Tudo começou quando Nuno Santos respondeu aos adeptos vizelenses e Guzzo foi pedir satisfações ao jogador leonino e chegou a meter-lhe a mão no pescoço. O jogo ainda retomou, mas assim que o árbitro apitou para o final do encontro ainda foi pior e o árbitro continuou a distribuir cartões.

