Lourdes Ferro: “Si logramos determinado comportamiento, vamos a poder salir de esto”

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lourdes Ferro no hace predicciones . La astróloga , una de las más famosas del país, entiende a su área de trabajo como una herramienta de ayuda y no como una anunciación de lo que vendrá, y esa es una de sus máximas.

Quizás por eso prefiere evitar recurrir a la palabra “esperanza” para hablar de 2022 . Sin embargo, reconoce que este año que acaba de empezar le genera una sensación que no le generaron los tres anteriores. Es una “visión extraña”, dice en charla con El País, que tiene que ver con una conjunción planetaria que no ocurre desde 1856: el encuentro de Júpiter y Neptuno, que se dará a comienzos de abril y que generará movimientos. Los escenarios posibles son varios y todo dependerá, asegura, “de cómo fuimos aprendiendo”.

Algo de eso —las visiones, las sensaciones, los aprendizajes— está plasmado en Guía Astrológica 2022 (Planeta), el libro que lanzó a fines de 2021 y con el que podría repetir el hito que cosechó por tres años consecutivos. Sus Guías Astrológicas de 2019, 2020 y 2021 fueron Libro de Oro por las ventas en la categoría de interés general; Ferro ya piensa en la de 2023.

MIRA TAMBIÉN Libro de Oro 2021: estos fueron los libros más vendidos del año en Uruguay Pero antes está este año: el de Piscis , para el que eligió las palabras “fluir” y “empatía” y el que la encuentra, como siempre, “trabajando y proyectando”. La conductora de Bien con Lourdes , que va tres veces por día, de lunes a viernes en Canal 4 , prepara un nuevo libro, está con reuniones de trabajo y avisa que habrá novedades, “noticias lindas” de las que aún no puede dar ningún detalle. “No descansé y no voy a descansar, porque me parece muy interesante lo que se viene”, resume.

A lo largo de la charla, cuando habla de ella o cuando habla del resto, de todos nosotros, Ferro repite: “Vamos por buen camino”.

“Estuve hablando con mucha gente a la que le preguntaba si le parecía que la humanidad estaba preparada para la empatía “, cuenta. “Hablamos tanto de empatía en estos años, la palabra se puso como de moda… Y el año viene a decirnos: tenemos que aprender de la empatía. Y yo creo que la pandemia es la herramienta que utilizó el universo para hacernos entender que somos todos iguales”.

—¿Vos crees que la humanidad está preparada para la empatía?

—Yo creo que todo es perfecto, en la imperfección, y que el que no está preparado es para mostrarnos al que está preparado, como el malo de la película que te muestra al bueno. Creo que hemos aprendido mucho, especialmente los jóvenes, que lo han entendido todo, que tienen un respeto por el entorno que las generaciones anteriores no hemos tenido, y nos vienen a proponer un mundo diferente. Y los más grandes nos tenemos que adaptar a esas formas que realmente liberan a muchos que han estado atados a una realidad que no soportaban. Entonces creo que sí, aunque me encontré con amigos y colegas que me han dicho: “No, Lourdes, no aprendimos nada”. Yo siempre peco de optimista, pero creo que tenemos un mundo mejor, a pesar de que parecería que no.

—¿Y cómo te llevás con la incertidumbre?

—¿Cómo me llevo? ( Se ríe ) Hay días donde me da mucha ansiedad, y es cuando me desconecto. Cuando logro conectarme, escucharme a mí misma y ver lo que está pasando, me calmo enseguida, pero hay veces en que me dejo invadir por lo que las personas dicen y me llego a poner nerviosa. Nadie sabe lo que va a pasar, yo soy la primera en decirlo, pero sí sé por dónde viene. Y también sé que si logramos determinado comportamiento, vamos a poder salir de esto. Pero claro, dependemos de otros, y más este año. Entonces la incertidumbre la puedo manejar con sobriedad cuando me logro conectar con mi conocimiento.

Lourdes Ferro. Foto: Gentileza Lourdes Ferro —¿Cómo comenzás una Guía Astrológica , cuál es el puntapié inicial para hacer este tipo de libros?

—Nosotros en febrero, marzo ya nos reunimos. Tenemos un primer encuentro del equipo de trabajo, empezamos a hablar de qué viene el año, de cómo viene. Con Natalia, mi hermana, que es astróloga igual que yo, empezamos a discutir en líneas generales de cómo vivimos y sentimos el año. Después yo me retiro y estoy casi dos meses haciendo las efemérides, que es mirar día por día cómo van a estar los planetas. Anoto con papel y lápiz, armo toda una cuadernola con cuántas lunas llenas hay, cuántos eclipses, cuántos planetas empiezan a retrogradar; toda esa parte más dura. Y ahí nos reunimos y empezamos a ver la temática. La de Piscis era empatía: sueños, poesía, romance, flores, fluir, agua que se mueve, el fluir de las emociones. Eso se va haciendo, y a partir de ahí empiezo a escribir.

—Si pensás en tu primera guía, de 2019, ¿qué es lo que más cambió?

—Mi manera de comunicar. Yo no escribía, a pesar de que tenía cuadernolas y cuadernolas escritas de cosas, y creo que mejoró mi forma de escribir, de comunicar, la estética. Está mucho más integrada y veo un crecimiento del cual me siento muy orgullosa del equipo, porque siempre digo que Lourdes Ferro es un equipo de personas. En todos los ámbitos hay equipos que son fundamentales para los resultados.

—En la Guía elegís hablarle a un único lector, en singular. ¿Qué te parece que te da el hecho de plantear un diálogo mano a mano?

—Creo que el editor se adaptó a mí ( se ríe ), porque yo escribo como le hablo a la cámara, es algo extraño. Entonces es como que los demás se adaptaron a lo que yo proponía, y eso también da cercanía, porque es como si te estuviera escribiendo una carta o diciéndote algo como si estuviéramos en una consulta. Estamos en un mano a mano y yo creo que el lector está solo leyendo. A mí me gusta mucho leer y siempre me siento mano a mano con el escritor, siento que me escribe a mí. Y se dio naturalmente, no lo pensé.

—Publicás un Cuaderno de trabajo, y a lo largo de la Guía hacés referencia a otros libros tuyos, como El camino de la Luna o 22 escalones. De alguna forma, cada libro que hacés se integra a un gran cuerpo de obras. ¿Lo tenés siempre presente?

—Mirá, yo vivo la astrología como algo práctico. Cada libro está pensado para que se incorpore al otro, porque a mí me daba mucha pena pensar que la Guía Astrológica era para leer en verano y después quedaba ahí, amontonada. A mí me gusta el libro interactivo, que pueda acompañar, y creo que cuando alguien lo entiende verdaderamente, entiende de qué estoy hablando. Fueron estas las herramientas que tuve y las estoy compartiendo contigo, de eso se trata, y la relación entre los libros es para que ninguno quede en la biblioteca y sean libros de acción. Que sean de ayuda, hasta que llegue el momento de que uno pueda caminar solo.

ficha Guía Astrológica 2022 De Lourdes Ferro Edita Planeta Precio 690 pesos RELACIONADAS Lecturas de verano: 10 figuras uruguayas recomiendan libros para vacaciones De Peri Rossi a Allende y Fischer, los libros que se editarán en Uruguay en 2022

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com