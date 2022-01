El Desfile de Carnaval, Jaime Roos en el este y más actividades destacadas para la semana

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

cine Varios estrenos y dos películas clásicas El jueves, como ya es costumbre, la cartelera de cines uruguayos tendrá varias novedades. La animada Dino King: viaje a la montaña de fuego presentará la nueva aventura del tarbusaurio Speckels y de su hijo Speckels Jr. También se estrenarán Pasajero 666 , la película rusa que combina terror y suspenso; y Belle , un animé dirigido por Mamoru Hosoda.

Por otra parte, Movie continúa con el ciclo Clásicos , de la mano de El silencio de los inocentes y 2001. Odisea del espacio . Se podrán ver en el complejo de Montevideo Shopping, el martes y miércoles respectivamente, en funciones únicas a las 21.20.

mùsica Recitales gratuitos en el Teatro Solís y más música Hasta el domingo, el programa de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia seguirá presentando recitales gratuitos en el Teatro Solís. El miércoles habrá show de Paula Bon y Mariana Lucía ; el jueves estarán Estela Magnone y Fabián Marquisio junto a Milongas Extremas ; el viernes se presenta La Mufa; y el domingo cierra el Dúo Caléndula con Quintana . Todos los shows son a las 20.00 y se deben canjear invitaciones en Tickantel.

Por otra parte, Medio y Medio sigue con su festival de verano. El viernes se presentará Miranda! y el sábado Coti Sorokin . Ambos inician a las 22.00 (RedTickets).

teatro Dos regresos y la gira nacional de “El Ardor” Esta semana, la agenda teatral se nutrirá de dos regresos que prometen. La mesa , protagonizada por Margarita Musto y José Luis Morales , llegará a la sala Zavala Muniz del Solís. Las funciones se realizarán a las 20.30 entre el jueves y el domingo, y las entradas cuestan 550 pesos. También volverá Mirame que nos miran al Circular. Serán cuatro funciones (22, 23, 29 y 30); entradas por 450 pesos. Y la obra argentina El Ardor iniciará el martes su gira nacional con una función en Paysandú. El jueves pasará por Mercedes, el viernes por Carmelo, el sábado por Colonia del Sacramento y el domingo por Rosario.

música Vuelve el Carnaval prepara su regreso Después de la suspensión de 2021 a causa de la emergencia sanitaria, el carnaval prepara su regreso. Antes del inicio del Concurso Oficial, que se celebrará el lunes 24 en el Teatro de Verano, habrá tres noches para palpitar la previa.

La agenda iniciará esta noche, a las 21.00, en el Teatro Movie de la mano de Asaltantes con Patente . La murga, que vuelve tras nueve años de ausencia, presentará Extraño , el espectáculo con el que competirá en el Concurso Oficial (entradas entre 390 y 490 pesos).

El martes le llegará el turno a un avant premiere del carnaval en el Antel Arena y participarán los conjuntos La Trasnochada, Asaltantes con Patente, Cayó La Cabra, Los Choby’s y Sociedad Anónima ; entradas en Tickantel, de 600 a 1600 pesos, solo para público vacunado.

El jueves se celebrará el Desfile Inaugural en el Parque Rodó y el viernes el de Escuelas de Samba. El aforo será de 5000 personas y no se requerirá certificación de vacuna. Aún no se confirmó el horario, pero el ingreso será solo por invitación o por entradas que cuestan 400 pesos.

streaming Vuelve “El Marginal”, “Ozark” y más La agenda de novedades en streaming para esta semana estará cargada de estrenos para todos los gustos. El miércoles, Netflix estrenará la esperada cuarta temporada de El Marginal y lanzará el reality Jugando con fuego . El jueves le llegará el turno a Riverdale , la serie de drama que presentará su quinta temporada, y a la comedia Tratamiento real; mientras que el viernes habrá espacio para la primera parte de la cuarta y última temporada de Ozark . Amazon Prime, por su parte, estrenará el viernes la película The Green Knight , protagonizada por Dev Patel; la comedia policial No activity; y la comedia dramática As we see it.

