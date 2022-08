16 de agosto de 1953. O paxá de Marrakesh começou a provocar sarilhos

Entornointeligente.com /

Filho de um chefe berbere que foi, a pouco e pouco, alargando a sua popularidade e a sua influência na política marroquina, Si Thani El Glaoui foi nomeado paxá de Marrakesh em 1912. Uma recompensa: colocou-se sempre ao lado das autoridades francesas no que, à época, levava o nome de Protectorado Francês de Marrocos. Em agosto de 1956 criava sarilhos por toda a parte por onde passasse: resolvera pôr em causa a autoridade do sultão Sidi Mohamed Ben Yussef e afirmou, alto e bom som, que este deixara de ser o chefe dos fiéis que seguiam caninamente El Glaoui. A matéria foi de tal ordem grave que passou a existir, em francês, um novo verbo: «glaouiser» – trair.

Foi o Miguel Peixe Dias, filho do meu velho mestre Peixe Dias, que conheci nos primórdios da minha carreira e esteve quase a convencer-me de que Mircea Eliade foi o maior escritor de todos os tempos, que me chamou a atenção para um pormenor antes de começar a rabiscar este texto. El Glaoui era um homem habituado a ter tudo o que queria, e o sultão de Marrocos que o diga. É aqui que entra Louis-François Cartier, o famoso construtor de relógios. O paxá tinha um desejo ávido de um relógio que lhe permitisse contar as horas enquanto tomava banho. Então entrou em contacto com a relojoeira, tal como o confirmou Pierre Rainero, director de imagem da marca: «O paxá de Marrakesh, El Glaoui, comprou um dos primeiros relógios à prova d’água da Cartier na década de 1930», diz. E conclui: «Então, quando lançámos este relógio em 1985, tivemos a ideia de batizá-lo de ‘Pasha’ como uma homenagem».

O Cartier Pasha certamente compartilhou a arrogância decadente de seu homônimo. «Desafiadoramente ousado, o relógio era uma declaração de design idiossincrático», afirma Rainero. Entretanto, de volta ao tórrido agosto marroquino de 1956, El Glaoui escolhera o dia 16 para juntar em seu redor cerca de mil fanáticos e declarando o seu tio, Moulay Mohamed Ben Arfa como chefe máximo dos fiéis. Ora, isto deixava o sultão em muito maus lençóis. E era visto, pelos observadores internacionais, como uma forma de a França voltar a ingerir-se na governação de Marrocos, utilizando um dos seus homens de mão.

Pobre sultão . «O sultão está numa posição muito complicada e, naturalmente, devia abdicar», afirmou um funcionário da embaixada francesa em Rabat. Mais achas para a fogueira que ardia no sopé das montanhas do Atlas. Entretanto, uma fileira de 600 automóveis foi barrada pela polícia à saída de Casablanca. Os seus ocupantes queriam ir a Rabat apoiar o seu sultão. Os acontecimentos estavam a milímetros de descambar numa violência total. O filho de Glaoui, Si Brahim, aumentou a temperatura do forno prestes a explodir: «Para nós já não existe sultão. Há um novo chefe dos fiéis. Só ainda não tomámos a decisão de depor o sultão para não embaraçar o governo francês». O protetorado tinha sido extinto no anterior mês de março, mas a economia e o policiamento do país ainda estava dominada pelos franceses e a moeda ainda era o franco. Glaoui pretendia lavar as mãos do sarilho em que se enfiara e desafiava os franceses a correrem com Sido Mohamed. Mas, para o governo de França, a situação era muito clara: a nomeação de um novo líder dos fiéis era, apenas, uma ação religiosa que deveria ser afastada de qualquer ideal político. Ou seja, toda a gente lavava as mãos mas a água estava suja. Tão suja que, nessa madrugada, 1500 apoiantes do sultão marcharam sobre o palácio de El Glaoui em Marrakesh até serem travados por uma barreira policial francesa. Um guarda morreu, 15 pessoas foram baleadas. Do Cartier não houve notícias…

