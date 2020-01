15Ene | ¡Nada que celebrar! | Maestros venezolanos protestan en su día

Entornointeligente.com /

Como todos los 15 de enero, este miércoles se celebra el Día del Maestro, una fecha para honrar la labor del docente que continúa impartiendo educación a pesar de la crisis que atraviesa Venezuela y que los ha llevado, una vez más, a las calles para defender sus derechos.

La crisis del sector educativo es cada vez más alarmante, situación reflejada en cada salón al que no llega un docente porque el salario no le alcanza ni para el pasaje. En este mismo sentido, algunos han decidido sumarse a la ola migratoria, otros salieron de las aulas para dedicarse a otros oficios y mientras tanto el Estado no toma medidas para garantizarles si quiera un salón de clases que no esté bajo precariedad.

Este 15 de enero del 2020, los maestros estarán en todas las plazas Bolívar y en Caracas marcharán juntos hasta el Ministerio de Educación, donde con anterioridad ya se han plantado a exigir lo que les corresponde y la renuncia del oficialista Aristóbulo Istúriz.

El Día del Maestro se remonta al 15 de enero de 1932 cuando se fundó en Caracas la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria con el objetivo de luchar por la dignificación y derechos de los educadores, pero no fue sino hasta 1936 cuando la institución convocó la Primera Convención Nacional del Magisterio, asamblea de la que surgió la Federación Venezolana de Maestros.

