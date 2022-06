150 familias exigen restablecimiento del servicio eléctrico en Pirineos

Entornointeligente.com /

Luzfrandy Contreras/DLA.- Habitantes de la comunidad Pirineos I, Lote C, en la ciudad de San Cristóbal, reclamaron la mañana de este jueves ante la explosión de un transformador de energía eléctrica que surte del servicio a 150 familias, la noche del pasado martes.

Explican que luego de registrarse un bajón de energía eléctrica, el transformador que genera el servicio en la zona, sufrió un desperfecto, por tal motivo se mantienen a oscuras y sin la posibilidad de preparar sus alimentos, motivado a que desde hace 2 meses se llevaron los cilindros de gas doméstico y aún no han sido entregados. Informaron que alrededor de 70 viviendas dependen únicamente de la hornilla eléctrica.

Esta es la segunda ocasión en que la comunidad vive entre la oscuridad. Hace dos años, ese mismo transformador estalló y tuvo que ser la comunidad quien reuniera el dinero necesario para la compra de otro artefacto, sin embargo, ya no cuentan con esa posibilidad.

«Corpoelec nos indica que tenemos que cambiar el transformador, hace dos años lo cambiamos pero ya no podemos, no tenemos USD 1.300$ para volver a hacer ese gasto. Tenemos muchas familias que no tienen gas y dependen de allí para cocinar. Corpoelec vino, intentó reparar el transformador pero volvió a reventar. Allá nos dijeron que sí existen transformadores, pero no han vuelto a venir, necesitamos una respuesta».

