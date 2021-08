Solskjaer revela que el Manchester United usa el modelo de Cristiano Ronaldo en dos estrellas en ascenso

Entornointeligente.com / Ole Gunnar Solskjaer ha fortalecido a dos estrellas en ascenso del Manchester United de la misma manera que Cristiano Ronaldo.

El Manchester United vuelve a estar repleto de jóvenes talentos.Sin embargo, Solskjaer es muy consciente de que el talento natural nunca es suficiente, especialmente cuando la competencia alcanza el nivel más alto.

Con eso en mente, el técnico del Manchester United ha decidido trabajar en el físico de Donny Van de Beek y Mason Greenwood.acondicionamiento físico.

Si bien algunos pueden pensar que es normal que los jugadores jóvenes aumenten su volumen, Solskjaer ha mejorado al aplicar el enfoque de entrenamiento anterior de Ronaldo en el entrenamiento de desarrollo físico de la pareja.

“Creo que es una combinación de muchas cosas”, dijo Solskjaer al Manchester Evening News sobre el desarrollo físico de sus jugadores. “Con Donny [Van de Beek], ha tenido un verano libre, se lesionó y tenía su propio régimen de acondicionamiento físico y programa de acondicionamiento físico. Creo que sintió que la Premier League [inglesa]es diferente y necesita desarrollar esa fuerza física yse ve bien. [Él] Todavía no ha perdido su resistencia y movimiento, así que eso es muy bueno “.

” Mason [Greenwood] es una combinación de edad porque apenas se está completando, todavía es un niño,” él continuó.”El denominador común es el trabajo que hacen con el personal de fitness aquí.Tengo un personal increíble.Lo hemos hecho con tantos jugadores.Cristiano [Ronaldo] fue uno de los mejores ejemplos de cómo entras de niño y obtienes este desarrollo físico con la calidad del personal que tengo y es imperativo en la Premier League que tengas esa solidez “.

Es ampliamente conocido en el deporte que Ronaldo es uno de los jugadores más trabajadores que hay.

A sus 36 años, el portugués ha mostrado poco o casi ningún signo de envejecimiento dentro del campo, y suEl físico ciertamente también lo hace.

Además de observar resultados similares al modelo de Ronaldo en el entrenamiento físico, Solskjaer también enfatizó la necesidad de mantener la “disciplina” y una mentalidad ganadora.

“NosotrosNecesitamos eso para poder desafiar en la cima, no podemos ser demasiado amables “, enfatizó el gerente.” No podemos tener [y]‘oh, es otro juego la próxima semana’, son todos los juegos y todos los entrenamientosimporta. Si quieres tener éxito, esa es la disciplina que necesitas y, con suerte, lo parece.

“Si queremosen, todos necesitamos esa disciplina y ese hambre, y el miedo a perder, tienes que tener eso.Infobarcelona.cat Breve noticia.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com