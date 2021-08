Sichel marca diferencias con gestión de Piñera: No haría con Dominga lo mismo que en Barrancones y sí firmaría Tratado de Escazú

Esta mañana, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel , se refirió al proyecto Dominga, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado recientemente por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo, señalando que "el proyecto no debe seguir avanzando si no resuelve la afectación que comete en el borde costero".

No obstante, a pesar de expresar su opinión, el abanderado recalcó que respeta la institucionalidad y que le “molesta que en este debate público que se ha dado, unos se transforman en pequeños dictadores y no dejan que las instituciones funcionen . Yo doy una posición política, pero hay instituciones que tienen que resolver esto, hay recursos pendientes y ojalá los tribunales e instituciones velen por el cuidado de esa biodiversidad y que el proyecto no avance”.

En ese sentido, consultado en Mesa Central si para el caso de Dominga, él haría lo mismo que hizo el Presidente, Sebastián Piñera , durante su primer periodo de gobierno en relación a Barrancones -un proyecto que contemplaba dos plantas de carbón cerca de la reserva de Pingüino de Humoldt, y que el Mandatario, una vez aprobado por la autoridad ambiental, anunció que debía relocalizarse- marcó diferencias. “Eso es exactamente lo que no hay que hacer”, aseveró.

“Hay que presionar para que las instituciones funcionen en Chile, esto vale para esto y para los indultos y otros. En algún minuto nuestras convicciones institucionales y democráticas están como tenues, es como que nos transformamos todos los políticos en pequeños dictadores, que queremos resolver nosotros a nombre propio, los temas que tienen que resolver otras instituciones”, agregó.

Asimismo, recalcó que “yo soy un actor político y doy la señal política de que no quiero que el proyecto avance en estas condiciones, pero espero que lo resuelvan las instituciones, sino lo que tenemos es la peor democracia del mundo en que todos somos dueños de la ley”.

En esa línea dijo que de esa manera, alguien puede decir a favor o en contra “si tu cometes un delito de indultarte” y así mismo si el tema se trata sobre, por ejemplo, “participar en una comisión en la Convención Constitucional. Por lo mismo, dijo que “creo que esa es la gran diferencia que yo tengo con este mundo cultural que se ha puesto muy a la izquierda en el sistema político, que lo que tiene son tenues convicciones democráticas”.

“Como demócrata creo que hay tribunales que resuelven los proyectos ambientales, que hay tribunales que resuelven quién tiene que ser sancionado o no por los delitos que comete en la calle y, que la preocupación de los políticos, debe ser siempre priorizar a las víctimas y no a los victimarios cuando ocurren casos como estos”, sostuvo.

En cuánto al proyecto Dominga precisó que “ahí hay un problema grave. Se están proponiendo dos puertos en una zona frágil ambiental, por lo tanto, la gran petición es que ese proyecto no siga avanzando si no resuelve lo del puerto y todas las observaciones medioambientales”. “Que lo resuelvan ojalá primero privados , pero que el Estado y la institucionalidad estatal no los deje avanzar hasta que no esté resuelto este punto crítico”, concluyó.

Acuerdo de Escazú: “Estoy 100% de acuerdo” Por otro lado, Sichel se refirió al Acuerdo de Escazú -tratado que el gobierno de Piñera zanjó no firmar- señalando que sí lo firmaría . “Lo había dicho antes de ser candidato, así que estoy 100% de acuerdo”, aseguró en entrevista con el medio.

Consultado sobre la decisión del Ejecutivo, dijo que “no lo he conversado con él (Sebastián Piñera), pero sí no tengo ningún complejo con firmarlo. Creo que hay que avanzar mucho más en los tratados internacionales y después en eliminar el secretismo, las formas de negociación, pero creo que tenemos que avanzar en la suscripción de Escazú “.

Agregó que “el medio ambiente en la mirada de los 90′ era una discusión paralela al crecimiento y creo que hoy día son parte de la misma conversación. Si el crecimiento no tiene protección ambiental , lo que estamos haciendo en un país que depende de sus recursos naturales, es horadando nuestra posibilidad de desarrollo a futuro”.

Entonces, dijo “no nos consumamos en esta generación, el desarrollo de la próxima generación. Yo quiero que los hijos de mi hijos tengan una mejor vida que la mía , y eso va a requerir una mirada mucho más estricta en la protección ambiental y en cómo vamos incorporando los residuos que estamos desperdiciando, y cuidamos el agua, etc. Escazú es un camino, pero tenemos que ir avanzando en esto”.

