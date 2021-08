Presidente Díaz-Canel reafirma voluntad de Cuba de ayudar a damnificados en Haití

Entornointeligente.com / La Habana, 15 ago (Sputnik).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel reafirmó este domingo la voluntad de la isla en colaborar con el pueblo de Haití, a través de brigadas médicas cubanas que prestan servicios a los damnificados del terremoto ocurrido el sábado y que provocó la muerte a más de 700 personas. “Hoy son más visibles los bandos en que vamos por la vida, según (José) Martí: de un lado los que aman y fundan. Del otro los que odian y destruyen. Los primeros no mienten ni calumnian ni difaman, no odian. Están salvando vidas. Los otros no pueden con esa luz”, subrayó el mandatario cubano en su cuenta de la red social de Twitter. En este momento, una brigada médica cubana integrada por 253 profesionales de la salud, trabajan en las zonas más afectadas por el sismo para ofrecer la ayuda inmediata a la población, confirmó el jefe del contingente sanitario, doctor Luis Oliveros Serrano. El sábado último, Haití fue sacudido por un sismo de 7,4 grados, según la escala de Richter, que estremeció el sur de esa nación caribeña, y según cifras aportadas por el director de Protección Civil de esa nación caribeña, Jerry Chandler, el número de fallecidos por el terremoto aumentó a 724 y se registraron 2.800 lesionados. El temblor tuvo su epicentro en la ciudad de Petit Trou, en Nippes, a unos 128 kilómetros al suroeste de la capital haitiana, y provocó derrumbes de casas, hoteles, edificios y otras infraestructuras en las ciudades de Les Cayes, Jeremie, y Jacmel. En la capital Puerto Príncipe, los colaboradores cubanos trabajan en la instalación de un hospital con servicio de traumatología, y se alistan los salones de operaciones quirúrgicas, el material instrumental. “Solidaridad eterna hacia el noble pueblo haitiano. En estos duros momentos, como en otros durante muchos años, nuestro personal de salud está salvando vidas allí. Los colaboradores cubanos se encuentran bien y ayudan en todo lo posible. ¡Cuente Haití siempre con Cuba!”, enfatizó el presidente de Cuba en Twitter. (Sputnik)

