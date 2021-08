Patricia De León: ‘Es importante que nos unamos y nos apoyemos a nosotros mismos’

Entornointeligente.com / Patricia De león se ha destacado en proyectos tanto para el mercado estadounidense como para el latino. Cedida Para Patricia De León siempre es un placer volver a su tierra, Panamá, aunque lamenta el hecho de que en medio de la pandemia del covid-19 es difícil reconocer a personas que has visto desde pequeña detrás de una máscara.

En Panamá, las cosas las ha encontrado “igualitas”. Afortunadamente la situación permite que las actividades de a poco estén de vuelta. Mientra tanto, en Los Ángeles, los incendios forestales no dan tregua. “Lo triste es que todavía hay personas que no creen en el calentamiento global”, exclama.

Considera Patricia de que esta “negación y esta ignoranci”a es el resultado de que estas situaciones se hayan convertido en una disputa política. “Lo mismo sucede con las vacunas, mucha gente piensa que es una cuestión inventada por los demócratas, y no es algo que tenga que ver con política es algo científico… y hasta que las personas no decidan vacunarse totalmente no creo que vayamos a controlar esta situación”, lamenta.

La industria de las producciones audiovisuales, como todas las demás también ha sufrido por los embates de la pandemia. “Yo he tenido, la verdad, mucha suerte de estar trabajando durante el covid”, asegura. En 2020, De León tuvo la buena fortuna de trabajar en tres producciones. Una de ellas, “Station 19”, de la reconocida productora Shonda Rhymes. Esta producción tuvo que gastar un millón de dólares en pruebas de covid para poder entrar a trabajar en condiciones muy estrictas. Nada de contacto físico, mascarillas y pantallas hasta que se diera la señal de acción, solo los actores indispensables y el resto del crew, a una distancia prudente. “Fue muy raro, porque estás acostumbrado a entrar, saludar, abrazar a los conocidos, además de que la escena con la que iniciaba era muy emotiva”, recuerda.

Con Chris Pratt en el set de ‘The terminal list’ Cedida Patricia interpreta en el inicio de la cuarta temporada, a la madre de la protagonista. Una mujer que al no sentirse preparada para ser madre abandona a su hija y vuelve 20 años después. “Es una escena muy difícil, no había tiempo de repetir, hubo mucha presión “.

Otra producción fue “Generation”, de HBO Max, una serie controversial coescrita por una chica de 19 años y su padre y que retrata la situación de adolescentes que se enfrentan al hecho de admitir que tienen una orientación sexual diferente. En esta, personifica a una mujer mexicana deportada de Estados Unidos. Cuando regresa debe enfrentar el hecho de que su hija es gay.

“Para mí, que vengo de una familia muy tradicional, fue chocante al principio, pero aprendí mucho del show y más que verlo como una historia que puede crear una confusión a los chicos, lo veo como la oportunidad de estos chicos de que se vea la historia desde su punto de vista. En Latinoamérica los padres no aceptan a sus hijos porque tienen una orientación sexual diferente. Muchos viven depresión, al punto de querer cometer suicidio. Los chicos son juzgados están muy aislados no tienen con quien hablar”, destaca. Espera que la serie colabore a que la situación no siga sucediendo.

La tercera producción en la que trabajó De León fue “Mayans”, un spinoff de “Sons of Anachy”, sobre una pandilla de motociclistas. Patricia tiene el rol de esposa del actor Emilio Rivera. “Soy la esposa amorosa que no se entera de nada, pero que tiene un marido que se despide de ella, le dice mi amor, regreso ahora y cuando llega a la esquina mata a 10”.

Promoviendo sus labiales PDL Cosmetics Cedida Trabajar en estas tres producciones requirió de la actriz constantes tests, aproximadamente cada tres días. “Y eso fue el año pasado. Hoy día el Screens Actors Guild sacó un comunicado que a menos que estés vacunado no podrás trabajar en el medio de entretenimiento”, informó.

Hay trabajo, mucho considerando el auge que han tomado las plataformas de streaming. Sin embargo, las condiciones no son iguales.

“Sería mejor hacer algo para el mundo entero y que la gente sepa que aquí también hay talento, tanto frente a cámaras como detrás de ellas”. ” El actor no gana lo mismo que en una película taquillera en la pantalla grande, las tarifas son mucho más bajas y en las plataformas, debes esperar un año para que te paguen las regalías correspondientes a los residuals, que es cada vez que se ve una producción en una plataforma o en el cine, o en televisión”, explica.

“Por la pandemia gracias a Dios gracias a Netflix a Amazon y las demás plataformas, hay más producciones, hay muchas más oportunidades para todo el mundo, mas no creo que la calidad es necesariamente la de una gran película de Hollywood”, sostiene. Por otra parte, “la vida del actor no es tan balanceada como se piensa. Este año puedes tener mucho trabajo, pero si se cancela el show, otra vez tienes que buscar empleo. Mientras buscas trabajo, están las regalías, pero si tienes que esperar un año…”, sopesa. Pero también es cierto que hay más oportunidades para cintas como Operación causa Justa, porque los streaming services necesitan contenidos. “Han sido un trampolín para producciones que nunca se hubieran visto”, dice.

Sobre Operación Causa Justa y el hecho de que llegara ala posición no. 1 en el mercado panameño de Netflix, Paticia asegura que “me enorgullece, estoy sumamente agradecida porque a veces he sentido que el panameño no es de apoyar lo suyo, y me encanta porque aquí se da cuenta uno que está cambiando esa mentalidad”, opina. “Nosotros somos tan pequeños que es sumamente importante que nos unamos y nos apoyemos a nosotros mismos”, afirma.

También considera que “estamos aprendiendo y entendiendo cómo hacer producciones para exportación. Es lindo hacer algo para nosotros, pero creo que es importante también hacer producciones, escribir guiones que todos puedan comprender, sería mejor hacer algo para el mundo entero y que la gente sepa que aquí también hay talento, tanto frente a cámaras como detrás de ellas y que aquí hay locaciones hermosas para filmar, no solamente en producciones nuestras sino para que Panamá se utilice como locación. Traer una producción a Panamá le da trabajo a muchas personas, es importante que los gobiernos apoyen mucho lo que se hace en el cine. Si podemos llegar a Netflix, una plataforma sumamente peleada hoy, dejen de ponernos en una esquina como si eso no fuera importante”, concreta.

Patricia ha continuado trabajando y junto con las producciones, se ha enfocado en su rol como empresaria en el mundo de los cosméticos. “El maquillaje es algo importante de lo que soy hoy día”, asegura. De niña introvertida, Patricia llegó a sentir seguridad cuando vio el efecto, no tanto físico como psicológico, que hacía en ella. “Fue algo que me hizo sentir parte, me hizo sentir bella”, afirma.

Para prepararse para este proyecto, hace algún tiempo, aunque ya trabajaba en un par de series de televisión decidió trabajar en almacenes y ver cómo funcionaba el negocio en las tiendas. “Aprendí a conversar con el cliente, aprendí qué se vendía y qué no se vendía, qué pasaba delante y detrás del counter y allí aprendí que con lo que tenía que empezar era con labiales. Porque por más que el almacén estuviera totalmente vacío, el único counter que tenía gente era el que vendía los mejores labiales…”, recuerda.

Eso la hizo investigar más y encontró la razón: “el labial es el producto más vendido en un counter de belleza. Es el producto de menos costo que hace una transformación extrema en una mujer”.

De León lanzó su línea de labiales PDL Cosmetics en diciembre del año pasado. “Invertí todo lo que tengo, le he puesto la vida, me tomó dos años solamente formular 26 productos”, indica.

Son labiales que no se trasfieren, no manchan, son veganos, libres de gluten. “Es un producto inspirado en mi país, mi cultura, la mujer que le encanta arreglarse, con colores alegres, siento que bajo la categoría luxury no había algo que nos identificara”, detalla. Y claro, durante su visita ha aprovechado para promover sus productos y conocer a su clientela, en el piso de ventas. “Vine a Panamá porque esta es mi casa, los tengo aquí y también en Brasil, Bolivia, estoy abriendo unas tiendas en en Bahamas, en estados Unidos ya están, entonces poco a poco voy avanzando y siguiendo mi carrera. Iba a quedarme hasta el 26, pero debo regresar antes porque voy a ser voz de una animación para Disney”, nos da esa primicia.

De León participó en la serie “The Terminal list”, protagonizada por Chris Pratt para Amazon Prime. . “Súper linda persona, ahorita mismo es el actor más cotizado aquí”, destaca. Además, hay posibilidades de que se produzca un reality, para una de las cadenas más grandes de Estados Unidos en español. “Sería sobre lo que estoy haciendo con mi marca, mi vida como actriz, mi vida personal, y suzurra ‘que es lo más complicado’ y va a salir para uno de los streamings más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica y a la espera de su lanzamiento, dos películas, una de ellas con Billy Zane”, revela.

Los proyectos no paran. “Mi deseo ha sido siempre ser madre, así que bueno, vamos a hacerlo todo”, dice con una sonrisa. “Primero Dios, que haya salud, es lo más importante”, concluye.

Temas relacionados: Estados Unidos EEUU Panamá Brasil Bolivia Disney

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com