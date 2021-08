Maruquel era el blanco de los chismes de su pueblo

Entornointeligente.com / Desde muy niña se destacó por ser linda e inteligente, cualidades que florecieron al ir creciendo hasta llegar a edad adulta

Quién no ha tenido una vecina bochinchosa que en vez de cuidar de los suyos, se la pasa hablando de la vida de las hijas ajenas.

En el pueblo conocido como ‘El Limón’ las vecinas con las lenguas largas era lo que más abundaban. Ese tormento lo vivía en carne viva Maruquel, quien fue bendecida por una belleza natural, con una figura escultural casi tallada por los dioses.

Desde muy niña Maruquel se destacó por ser linda e inteligente, cualidades que florecieron al ir creciendo hasta llegar a edad adulta.

Por su hermosura Maruquel comenzó a ser el blanco de las lenguas venenosas de sus vecinas, que llenas de envidia buscaban acabar con su reputación y así espantarles sus pretendientes como ya era una costumbre.

‘Ella se baja de un carro y de otro”, ‘bonita, pero muy viva que es’, “a ella hay que tenerle miedo’ y ‘bien tremenda que es’, eran algunos de los epítetos con que la señalaban sus vecinas, que también envidiaban todo lo que poseía Maruquel.

Hasta habían inventado que Maruquel había abortado ya tres niños y fue precisamente este rumor que hizo que ella, a sus 22 años de edad, terminara discutiendo con unas de sus vecinas y hasta fueron a la ley.

Pero ella, en vez de ser igual a esas mujeres lengua de trapos, sí estaba haciendo uso de su inteligencia y se estaba preparada para callarle las bocas.

Mientras las bochinchosas salían embarazadas y algunas ya tenía más de cinco come arroz o se casaban sin finalizar sus estudios, ella estaba enfocada en ser una enfermera.

Maruquel combatió todos esos ataques y aprendió a ignorar le que decían de ella cada vez que pasaba por el barrio. A sus espaldas sus vecinas murmuraban : ‘ahí va la ridícula’, ‘aborta niños, ahora quiere ser enfermera”.

Hasta que llegó el gran día y se graduó con honores. Por sus buenas calificaciones no demoró mucho tiempo en ser nombrada en un hospital en la capital. Trabajaba como enfermera en el área infantil.

Y como dice la canción de Rubén Blades ‘La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida’, resulta que un día se topó en el hospital con la misma vecina que había discutido y llevado ante la ley por el chisme del aborto.

La vecina de lengua venenosa esta vez no se le acercó para criticarla, sino para pedirle ayuda, pues no tenía donde quedarse en la ciudad capital, no conocía a nadie y su pequeña hija estaba en cuidados intensivos.

Por la mente de Maruquel pasó todo lo malo que la mujer había hablado de ella, pero también recordó lo difícil que es estar en un lugar sola y sin nadie.

‘Mientras tú hablabas pestes de mí, yo estaba estudiando y luchando para alcanzar mis sueños. En en vez de sentirte feliz por mi meta, ya que estudiamos juntas en la primaria, preferiste meterle más fuego a los chismes. No importa, hoy yo te voy a demostrar que soy diferente a todos ustedes. Te llevaré a mi casa para que descanses hasta que tu hija se recupere. Recuerda que la envidia y los chismes no te llevan a nada bueno’,le dijo. A la vecina no le quedó más remedio que agachar la cabeza y meterse el rabo entre las piernas como una perra arrepentida.

De esa manera Maruquel logró alcanzar sus sueños y callarle la boca a todas las vecinas chismosas de El Limón.

