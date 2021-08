Levantada interdição a banhos na praia da Baleia em Mafra

A Capitania do Porto de Cascais levantou este domingo a interdição a banhos na praia da Baleia, em Mafra, após ter sido realizada uma nova análise à qualidade da água, adiantou a Autoridade Marítima Nacional.

“A Capitania do Porto de Cascais, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), levantou hoje a interdição a banhos na praia da Baleia, no concelho de Mafra”, indicou, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional.

Os valores microbiológicos estão agora, novamente, dentro dos parâmetros de referência, segundo concluiu uma nova análise à qualidade da água, efetuada pela APA.

Subscrever “Face aos resultados das análises, foi levantada a interdição a banhos na praia, tendo o capitão do Porto de Cascais dado indicações para que fossem novamente hasteadas a bandeira verde e a bandeira azul na praia”, reiterou.

A praia da Baleia estava interdita a banhos desde sexta-feira, depois de uma análise à qualidade da água ter revelado valores microbiológicos que a tornam imprópria.

