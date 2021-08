Infidencias y confidencias del 15 de agosto del 2021

Sin envases. Increíble que Pablo Pueblo y los hijos de Eliéser tengan que comprar los envases de orina y cultivo porque todo el chen chen del Hospital de La Noche Buenas se gasta en la 060 y los juguetes de Sedeno en Salón.

Sin envases 2. No es justo con todo lo que le descuentan a Pablo Pueblo todas las quincenas y que el Laboratorio no tengan una atención amable y oportuna y frascos para los cultivos que hay que comprar en las farmacias aledañas. Manso Japai!S

Documentos. Me chatea un tongo jubilado que se ha leído todas todas las gacetas oficiales y no encuentra el resuelto de jubilación ni el nombramiento del nuevo sub del cuartel de los olivos. Aló Pinolor.

Ojo al cristo. Existe preocupación en la U. del pueblus por la posible designación de dos académicos que han tenido líos justicieros, hablan de uno que lo sacaron de la UTP por plagio y otro que se mueve como gato en los techos.

Solidarios. La gente de San Felipe expresó nuestra solidaridad con el pueblo de Haití, que ha sufrido un fuerte terremoto, y se prepara para enviar un contingente con ayuda humanitaria.

Baila, baila. Así dicen que han visto a un florido del 8-3, quien desde la trinchera de los ñames quiere dividir a los perredosos y obtener la diputación a como dé lugar, y desde cualquiera bandera.

Un solo teléfono. Desde la berraquera comentan que llamar al instituto de lasbecas es una pesadilla. Nunca hay línea. Se supo que solo tienen un número. Nandito, estás por ahí, pon orden.

Aturdidos. Uno que tiene que saberlo me dijo que en las clases en tv meten temas como para un mes en 20 minutos. Recargan a los estudiantes con tanto contenido. Maruja, es mejor calidad que cantidad.

Cuchillo de palo. Me dice el tocayo que en Guadalupe hay dos enormes canteras y las calles vueltas leña. Y lo mismo en Playa Leona, donde funcionan varias minas de tosca de donde salen cualquier cantidad de camiones sacando material pétreo a diario.

Ni el dr. Ali vive. La maldad prevalece en hospital de Transístmica, el ogro con sus cómplices del asunto del primer cheque ya llevan hasta al suicidio a los pichones de matasanos y nadie les para el bullyng.

Coladera. Me chatean desde la tierra del ganao Bravo que los ascensores de las torres nuevas del nosocomio, la obra cumbre del tiempo del Llorón parecen unas coladeras cuando se mandan esos aguaceros.

