“Independencia” y aspiración presidencial: Los argumentos de los convencionales que se “distanciaron” de la Lista del Pueblo

Una difícil semana ha tenido la Lista del Pueblo ( LDP) en medio de una tensionada definición de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 21 de noviembre y en el marco de diversas "renuncias" y "distanciamientos" de convencionales constituyentes del colectivo.

Justamente en esa materia es que el movimiento se ha visto afectado en las últimas horas, luego de que Francisco Caamaño (Distrito 14), Camila Zárate (Distrito 7), Natalia Henríquez (Distrito 9) y Helmuth Martínez (Distrito 23) anunciaran el cese de su participación, sumándose a Loreto Vidal (Distrito 20).

En ese sentido, si bien la mayoría ha tenido palabras de agradecimiento para la lista, algunos argumentaron su “distanciamiento” con la incompatibilidad del interés por mantener su “independencia”, con el interés del pacto de participar en los próximos comicios, tanto presidenciales como parlamentarios.

Ese fue el caso por ejemplo de Caamaño, quien manifestó a través de sus redes sociales que “hago pública una decisión tomada desde quienes me apoyaron durante este proceso y los movimientos sociales con los cuales hemos dado cara en el territorio desde hace muchos años: mi distanciamiento de la Lista del Pueblo Nacional, espacio en el que no participo desde que mostraron su interés en seguir participando con fines electorales en las parlamentarias y presidenciales “.

A través de un comunicado complementó que “tengo la profunda convicción de que quienes me apoyaron y confiaron en mí, me quieren ver trabajando exclusivamente en la Convención Constitucional (…) No obstante, agradezco a la Lista del Pueblo el levantar una lista popular que permitió gestar organización para que independientes de los movimientos sociales y con respaldo de las bases pudieran llegar a la Convención Constitucional”.

En la misma línea, Natalia Henríquez comunicó su decisión, señalando que “desde la fecha de su decisión (de la LDP) de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidencial yo me marginé de la participación de la Lista Nacional, sin que esto afecte el compromiso y trabajo con mis compañeros y compañeras constituyentes electas”.

Por su parte, Helmuth Martínez sostuvo a través de una declaración que “como convencional constituyente electo por el Distitro 23, Región de La Araucanía, quiero reafirmar públicamente mi absoluta independencia en el proceso constitucional. Si bien formé parte de una fusión de listas independientes, “Elije independiente” y la “Lista del Pueblo”, ello fue únicamente con fines electorales, sin adscribir a una ideología ni acuerdos políticos partidistas con ninguna de las dos listas”.

“Por lo tanto y ante cualquier duda al respecto, declaro no formar parte del conglomerado Lista del Pueblo, ya que mi trabajo siempre ha sido y será directo con la gente, abocándome única y exclusivamente al trabajo que me fue encomendado”, agregó.

Igualmente, la convencional Camila Zárate informó al medio Ex-Ante que “ya no participo de las asambleas ni las definiciones, ni las decisiones de la Lista del Pueblo. Yo nunca voy a negar que ingresé (a la Convención) a través de la Lista del Pueblo, fue la lista que yo elegí, no obstante de que yo ya no participo en la lista, por lo tanto no me hago parte de las definiciones de la lista del pueblo. Esto no significa que yo niegue a la Lista del Pueblo”.

En tanto, Giovanna Grandón si bien no renunció al colectivo, sí manifestó que “congelará” su relación con la lista por el momento.

En detalle, en conversación con La Segunda, Grandón indicó que “desde hoy, me desligo un rato. Por el momento, voy a hacer un ‘parelé’ con la Lista del Pueblo, porque estoy abocada a la Convención (…) No es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente”.

“Tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la Lista del Pueblo, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones”, añadió.

Cabe recordar que estos anuncios se suman al de Loreto Vidal , convencional por el Distrito 20, , quien se retiró de la Lista del Pueblo en las primeras semanas de funcionamiento del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, argumentando “motivos personales”.

Sin embargo, durante la jornada de ayer volvió a abordar su renuncia y en conversación con radio Futuro manifestó que “yo salí de esa colectividad, aunque creo que nunca estuve (…) Me di cuenta de que no era lo que me dijeron”, luego de haber participado de una asamblea. “Si me invitan a escuchar Beethoven y luego me dicen que tengo que bailar salsa, no lo puedo hacer” , señaló al respecto. ¿Encontraste algún error? Avísanos

