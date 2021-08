Farid tenta saber pela rádio se família e amigos estão vivos no Afeganistão

Entornointeligente.com / A mais de 8000 quilómetros de distância, Farid Walizadeh tenta saber notícia de familiares e amigos que estão no Afeganistão através da rádio, que nos últimos dias deixou de dar os nomes das vítimas mortais para indicar apenas números.

O pugilista de 24 anos Farid Walizadeh vive no Centro de Rendimento do Jamor, em Lisboa, mas nos últimos dias o seu pensamento está longe. “Tenho a rádio do Afeganistão ligada 24 horas por dia para saber se algum dos meus amigos morreu”, contou à Lusa o jovem que chegou a Portugal em dezembro de 2011 e se revelou um dos melhores pugilistas do país.

No telemóvel, instalou a Ariana News que lhe tem permitido acompanhar o avanço dos talibãs no Afeganistão. “Durmo e acordo com as notícias sempre ligadas”, disse o jovem que conhece bem as cidades que se ouve na rádio.

Subscrever Hoje, os combatentes talibãs chegaram à capital Cabul depois de uma semana em que as grandes cidades caíram nas mãos dos radicais islâmicos.

Até há dois ou três dias, a Ariana News ainda nomeava todos os que morriam, recordou. “Eles diziam os nomes das pessoas que tinham morrido nos diferentes bairros. Agora são tantos que dão apenas números” , lamentou, admitindo que o facto de a mãe, as duas irmãs e os três irmãos estarem em Portugal consigo lhe reduz um pouco a ansiedade.

Apenas uma das irmãs de Farid está num campo de refugiados na Turquia, onde é “tudo muito mais difícil” , mas mesmo assim nada comparado com o que estão a viver amigos e familiares afastados no Afeganistão.

“Não consigo falar com ninguém. Os talibãs são um povo burro: sabem usar as armas para matar, mas toda a restante tecnologia, como os telefones, dizem que são o diabo” , desabafou.

Através das notícias sabe apenas que a maioria fugiu para Cabul e, com apenas 24 anos, carrega o peso de estar longe e “não conseguir ajudar, nem fazer nada, pela família e amigos”. Há 8593 quilómetros que separam Lisboa e Cabul.

Sobre o avanço dos talibãs, Farid diz apenas que “o Afeganistão voltou a recuar 20 anos”.

Nasceu num país que sempre conheceu em guerra: “A minha mãe diz que houve paz nos anos 70 e que as mulheres até tinham direito a andar de saía, mas nunca vi nada disso, só em fotografias”.

O refugiado afegão chegou sozinho a Portugal, tendo atravessado o Paquistão, Irão e Turquia até que em dezembro de 2011 o ACNUR o trouxe para Portugal. Em 2017, chegaram a mãe, duas irmãs e os três irmãos.

