Cicpc identificó al homicida de Luzdani Bravo Ramos, cuyo cuerpo se halló en Bolívar

Entornointeligente.com / / Foto: Cortesía (Douglas Rico vía Instagram)

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Luzdani Paola Bravo Ramos, de 35 años, en las inmediaciones del Parque Cachamay, a orillas del río Caroni, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Bolívar del Cicpc realizaron el levantamiento y las inspecciones correspondientes, logrando la identificación de su homicida.

Refiere el director general del Cicpc, Douglas Rico, a través de su cuenta en la red social Instagram, que los detectives determinaron que Bravo Ramos acudió al parque junto a Jesús Gabriel Arbelaiz Guerra, de 38 años, con la intención de poner fin a su relación, ya que constantemente tenían problemas.

Muerte por estrangulamiento Al parecer este hecho enfureció al hombre, quien comenzó a discutir y, cegado por la rabia y los celos, golpeó salvajemente a la mujer, para luego estrangularla. Al notar que le había dado muerte, la arrojó al río y huyó.

“La Policía Científica se encuentra activamente en la búsqueda de Arbelaiz”, aseguró Rico, quien agregó que el caso está a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Bolívar en materia de violencia de género.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com