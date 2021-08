Buscan restaurar áreas afectadas por la deforestación en las cuencas de los ríos Tonosí y La Villa

Entornointeligente.com / El cambio climático y otras acciones del hombre como la deforestación han traído consecuencias muy negativas para áreas de gran impacto ecológico en la provincia de Los Santos.

Versión impresa Algunas áreas dentro de la cuenca número 126, ubicadas entre los ríos Tonosí y La Villa , han sufrido una gran devastación , sobre todo para su uso en la ganadería.

Autoridades, productores agropecuarios del área y organismos internacionales buscan la restauración de áreas degradadas y críticas, como parte del Plan Nacional de Restauración Forestal.

Es así como un grupo de 20 productores de comunidades azuerenses como Cucula, Llano Abajo, Bayano, Monagrillo, Canajagua, Río Hondo y Espino Amarillo recibieron insumos para implementar en sus fincas planes de restauración.

Ovidio Díaz, técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Los Santos , señaló que el objetivo de este proyecto es la recuperación de 1,485 hectáreas de áreas degradadas.

Regístrate para recibir contenido exclusivo Se trata, principalmente, de fincas ganaderas ubicadas en áreas críticas del corredor biológico del Cerro Canajagua y sus alrededores, lo que será de gran beneficio al pulmón ambiental de esta región.

Según mencionó Díaz, esto se logrará a través de la restauración masiva forestal en estas zonas de gran importancia hídrica para la provincia santeña.

Los productores recibieron s emillas de pasto, alambre, plantones, abono y el aporte económico del 50% del costo de jornaleros, para los trabajos de mantenimiento de la plantación.

VEA TAMBIÉN: Nuevo presidente de Apede capítulo de Colón se compromete con la educación

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com