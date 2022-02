Entornointeligente.com / Con estos datos, cualquier producto financiero va a dar menos que eso por lo que no se le podrá ganar a la inflación por ese camino. Solo generando más ingresos se le puede ganar a la inflación .

Informate más Impulsada por alimentos, la inflación se aceleró a 3,9% en enero, su mayor nivel en 9 meses Hay muchos economistas que aconsejan poner el dinero en plazos fijos pero es una de las peores inversiones, al igual que los alquileres de propiedades. Hablamos de un porcentaje de alquiler que está por debajo del 1% (el 0,2% promedio) del valor real de la propiedad y los intereses de los plazos fijos tampoco la equiparan.

En la misma línea, otra cosa que no es aconsejable son los Fondos Comunes de Inversión, porque la gestión de esa inversión no depende de nosotros. Le damos el dinero a otros que compran bonos y acciones de compañías que, en algunos casos, inflan los balances para que sus CEOs se lleven mejores bonificaciones y utilidades y después esas acciones vuelven a caer. O las criptomonedas, que no sabemos quién está detrás, ni cómo las manejan.

En el caso de la inversión hay dos formas de hacerlo: quienes juegan a empatar o no perder, y siempre pierden; o los que juegan para ganar y por lo general ganan porque invierten en investigación, en tiempo, en saber lo que tienen que hacer o no.

Es recomendable que la persona que tenga algún tipo de excedente inutilizado, algún ahorro, adquiera activos que es lo mejor para estos casos. En general obtenemos pasivos pensando que son activos. Por ejemplo: un auto que no sea para trabajar y lo usemos solamente de paseo, es un pasivo, no nos pone dinero en el bolsillo, solo nos saca.

Hay que tener claro que la manera de ganarle a la inflación es ganando mucho más dinero. Parece una obviedad pero es una realidad y la única forma es creando un negocio, ser dueño de una marca, o mejorando los ingresos que ya tenemos. De esta manera podemos tener riqueza y patrimonio real. Nuestra propia marca y trabajar por nuestros propios sueños.

