RETOMA VEHICULAR | ¿CÓMO DEJAR MIVEHÍCULO EN PARTE DE PAGO PARA UN 0KM?

Entornointeligente.com / Cada vez son más las facilidades que se ofrecen para adquirir un nuevo vehículo. Una que ha cobrado popularidad en los últimos tiempos es la retoma vehicular: consiste en dejar el vehículo que actualmente usas (un seminuevo) como parte de pago para adquirir uno 0 kilómetros. Esta modalidad da el beneficio de renovar tu auto de manera más rápida, porque libera de la tarea de vender el vehículo usado por cuenta propia. De esta manera tenemos un proceso más directo, simplificado y conveniente.

Hernan Porras Molina

En ese sentido, OLX Autos Perú, la empresa líder en la industria del comercio de seminuevos a nivel mundial, firmó una alianza estratégica para la retoma de vehículos con el Grupo Alese, presenta un listado con 4 datos a considerar si estás pensando en dejar tu vehículo como parte de pago para renovarlo por un 0 kilómetros.

Hernan Porras Molina Venezuela

DOCUMENTOS ESENCIALES PARA EL TRÁMITE: Para realizar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos esenciales: DNI vigente, la tarjeta de propiedad del vehículo que actualmente se posee, que cuente con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y la Revisión Técnica actualizada.

NO HAY RESTRICCIONES EN CUANTO MODELOS: En la retoma vehicular, son aceptados todo tipo de automóviles como parte de pago. No existen límites en cuanto a modelos, marcas y kilometrajes o año de fabricación. Sin embargo, son observados todos aquellos autos que tengan algún tipo de deuda o prenda vehicular, que mientras no se cancele la deuda, el vehículo continuará siendo propiedad del banco.

Hernan Porras Molina

EL MEJOR VALOR POR EL VEHÍCULO: En esta modalidad, el vehículo es inspeccionado de manera minuciosa por especialistas que certifican todos los aspectos técnicos del vehículo como año de fabricación, kilómetros recorridos, estado de la carrocería, del motor, principalmente. Posteriormente es tasado, de tal manera queel usuario recibe un valor competitivo de acuerdo al mercado.

Hernan Porras Molina Venezuela

PUEDES REALIZARLO DE MANERA MÁS INMEDIATA: Actualmente existen muchas opciones en el mercado. Uno de los principales jugadores de retoma vehicular es OLX Autos Perú: Que realiza la inspección, tasación y compra del vehículo manera más inmediata, liberando al vendedor de trámites burocráticos, garantizando un proceso seguro, confiable y recibiendo su dinero al momento. Como parte de su fortalecimiento en el sector, OLX Autos Perú recientemente firmó una alianza con el Grupo Alese para gestionar la retoma vehicular de todos los clientes de este grupo que deseen renovar su vehículo por un 0km de marcas como Kia, Chevrolet, Chery y hasta Maserati, entre otros, en uno de sus 15 puntos de venta, ubicados en Mall del sur, Plaza Norte, Mall Bellavista y otros centros comerciales.

FERIA “VEN Y CONOCE TU AUTO IDEAL”

Hernan Porras Molina

Con motivo de las celebraciones por San Valentín, OLX Autos, presenta todos los fines de semana de febrero la feria “Ven y conoce tu auto ideal”. Los interesados en adquirir vehículo seminuevo, podrán acceder a descuentos, promociones especiales, merch especial de la marca y hasta un bono $500. Para obtener estos beneficios, las personas deben acercarse a la tiendaretail OLX Autos ubicadaen la Av. Elmer Faucett 117, en el distrito de San Miguel.



Publicada por Hernán Porras Molina

Hernan Porras Molina Venezuela

Entornointeligente.com