¡Que emoción! Ya viene Santa Lucía

Entornointeligente.com / De haberse continuado la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, en marzo de 2022 éste se hubiese puesto en marcha. En vez de tener un proyecto de primer mundo a la altura de las circunstancias de una economía moderna, el 21 de marzo se inaugurará un aeródromo regional que pomposamente se ha bautizado como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin medidas comprobadas de seguridad, pues la Agencia Internacional de Aeronáutica ha negado la autorización para que líneas aéreas estadounidenses tengan operaciones en el AIFA, iniciará con muy limitados vuelos.

Pero eso sí, los usuarios tendrán la oportunidad de utilizar baños con las figuras de Blue Demon, el Santo y Chespirito, una gran prioridad, sin duda.

El general Isidro Pastor, director general operativo del AIFA, señaló que se pueden operar 120 vuelos diarios. El 21 de marzo el aeródromo de Santa Lucía tendrá ocho vuelos diarios (cuatro con viaje redondo): Volaris en rutas de la CDMX con Tijuana y Cancún, y Viva Aerobus con Guadalajara y Monterrey. CONVIASA, la flamante línea aérea de Venezuela conectará Caracas con la CDMX a partir de mayo. Supongo que Noroña y Yeidckol serán los más contentos con esta ruta, pues podrán llevar a sus fanáticos a vacacionar en ese paraíso de prosperidad que es la tierra de Maduro. Aeroméxico ya adelantó que tendrá a partir de abril un vuelo diario a Vistahermosa y Mérida, respectivamente.

Como comparación, actualmente aeropuertos como el de León manejan, por lo menos, 28 vuelos diarios nacionales (CDMX, Cancún, Tijuana), Ciudad Obregón 14 vuelos (CDMX, Guadalajara, Tijuana) y Morelia 22 (información de expedia.com).

Para el 21 de marzo el presidente seguramente tiene pensado una gran puesta en escena para la inauguración. Está previsto que a las 11 a.m. aterrice el vuelo de Viva Aerobus VB 3280 procedente de Guadalajara. Supongo que el vuelo llegará repleto de “paleros” que serán entrevistados al descender y opinarán maravillas de esta terminal. Seguramente los recibirán con mariachis, y López Obrador saludará a cada uno de ellos. Hasta les podrían dar un diploma por haber sido los primeros usuarios. Toda una pantomima, o como dice Brozo, somos un país de maqueta.

Después del 21 de marzo será evidente el elefante (¿o mamut?) blanco que será el AIFA: lejos de la ciudad, con muy pocas operaciones y sin accesos terrestres terminados, pues no está finalizado el entronque con el Circuito Exterior Mexiquense, ni el tren suburbano que conecta con Buenavista sin el Mexibus y sin conectividad con el Benito Juarez. En un absurdo que es típico del temor que la 4T tiene a la competencia, los autos de Uber podrán llevar pasajeros, pero no podrán subir pasaje de retorno. Sólo podrán operar taxis “autorizados”, o sea, como siempre, capturas de rentas en detrimento del consumidor. De igual forma, como sucede en el aeropuerto actual, para proteger al sindicato de maleteros, los carritos para transportar el equipaje sólo pueden ser operados por un maletero, no hay autoservicio. Monopolios en su máxima expresión.

Conclusión: El AIFA es un capricho más del presidente que nos cuesta mucho a los contribuyentes.

