Quarto de Despejo em discussão no Encontro de Leituras de Março

Quarto de Despejo – Diário de uma Favelada , da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus (1914-1977) é a obra escolhida pelo Encontro de Leituras para a conversa de dia 8 de Março. A sessão acontecerá no Zoom, como habitualmente, às 22h de Lisboa (19h de Brasília), com a ID 863 4569 9958 e a senha de acesso 553074. Aqui fica o link .

Este é “um texto que conversa profundamente com os dilemas sociais, políticos e enunciativos do presente, e que guarda a voz soberana de uma mulher que não se deixou jamais silenciar”, escreve a investigadora e crítica literária brasileira Fernanda R. Miranda no prefácio da edição portuguesa de Quarto de Despejo , da editora de Vasco Santos . “Pelo fluxo de pensamento sempre vivo no diário, acompanhamos Carolina em seu constante caminhar na cidade, e também acompanhamos seus sonhos e utopias, sua busca existencial, a teimosia de ser e criar, os arranjos materiais necessários à vida, a luta de cada dia, a criatividade.”

Quarto de Despejo- Diário de uma Favelada Autoria: Carolina Maria de Jesus

Prefácio: Fernanda R. Miranda

Editora:VS.

237 págs., 19€

Já nas livrarias

COMPRAR

Esta especialista na obra de Carolina Maria de Jesus, com uma tese de doutoramento sobre Corpo de romances de autoras negras brasileiras ( 1859-2006) , será uma das convidadas do clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo de Março juntamente com o professor de literatura brasileira, jornalista e biógrafo Tom Farias, autor do livro Carolina — Uma Biografia , publicado no Brasil pela Editora Malé mas que está à venda na Livraria da Travessa, em Lisboa, e online .

O Encontro de Leituras junta leitores de língua portuguesa uma vez por mês e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário, na presença de um escritor, editor ou especialista convidado. É moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e pelo jornalista da Folha de S. Paulo Eduardo Sombini, apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não-ficção.

Quarto de Despejo foi publicado pela primeira vez no Brasil em Agosto de 1960, com organização de Audalio Dantas (1929-2018), o jornalista que em 1958 durante uma reportagem na favela do Canindé, em São Paulo, conheceu Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, mãe solteira e catadora de papel, que lhe mostrou o que escrevia nos seus cadernos e lhe contou que há anos tentava publicar a sua poesia.

Foto Carolina Maria de Jesus ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/CEDIDA PELO INSTITUTO MOREIRA SALLES O diário, que vai de 1955 a 1960, começa por um relato que nunca mais se esquece: “15 de Julho de 1955: Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos géneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão.”

Para Fernanda R. Miranda​ esta é “uma obra muito central para se entender o século XX”, para se “entender como a modernidade aconteceu no Brasil”. Quarto de Despejo , editado actualmente no Brasil pela Ática, foi logo um enorme sucesso editorial quando saiu nos anos 1960 naquele país. Na época o livro vendia 2500 exemplares por dia e rapidamente foi traduzido para 13 línguas. Mas em 1961, durante a ditadura em Portugal, Quarto de Despejo foi proibido de circular em Portugal por Oliveira Salazar (1889-1970).

Um português exilado no Rio de Janeiro enviou o livro para Portugal e ele foi-lhe devolvido com um carimbo de “Proibido”, como contou em Maio o biógrafo ao Ípsilon. Para o ditador, a obra de Carolina atentava “aos bons costumes do povo português.” Por isso, o livro foi também impedido de circular em Angola, Moçambique e Cabo Verde (na altura colónias portuguesas) onde continua por publicar. “Carolina protestou na época, através dos jornais, afirmando: ‘Ouvi dizer que o sr. Oliveira Salazar não gosta de preto. Ouvi dizer que o sr. Oliveira Salazar tem de branco só a pele.’”

Esta mulher que nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, e que viveu na favela do Canindé durante 12 anos, em São Paulo, tinha o sonho de escrever e de mudar a sua vida através da literatura. E mudou. “Isso a que se chama o lugar de fala, o empoderamento de uma mulher simples, pobre, do povo, que venceu através da escrita”, realça o biógrafo Tom Farias. E tantas décadas depois, continua a inspirar quem a lê.

Carolina Maria de Jesus foi “uma grande mulher em busca de sua própria voz, de seu espaço no mundo, de se compreender, de compreender o tempo”, considera a académica Fernanda R. Miranda, ” Quando se lê a obra com os olhos abertos, sem essa camada de preconceitos que ainda são muito presentes na recepção de Carolina podemos encontrar ali das maiores obras da literatura”.

