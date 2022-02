ONU busca recaudar 4.000 millones de dólares para Afganistán

Entornointeligente.com / La Organización de Naciones Unidas (ONU) aseveró que busca recaudar en su próxima cumbre de donantes, más de 4000 millones de dólares para más de 24 millones de afganos que necesitan ayuda humanitaria urgente.

Aún se desconoce la fecha del evento, pero la representación del Reino Unido ante las Naciones Unidas detalló que será auspiciadora del evento junto al organismo multilateral

“El Reino Unido y la Oficina de Coordinación para los Derechos Humanos de la ONU serán coanfitriones de una conferencia de promesas de contribuciones en Afganistán para proteger a mujeres y niñas, salvar vidas y apoyar la estabilidad en la región”, expresó la secretaria de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss.

— Liz Truss (@trussliz) February 15, 2022 El Reino Unido se comprometió a aportar 350 millones de euros a la causa Afgana, de esos 3800 millones de euros (más de 4000 millones de dólares) que espera recaudar la ONU.

Por su parte, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios Martin Griffiths agradeció el accionar del Reino Unido de colaborar con la conferencia de donantes, gesto que debe ayudar a cientos de familias afganas.

Vale mencionar que el Programa Mundial de Alimentos (PMA, siglas en inglés) develó que cerca de nueve millones de personas en Afganistán corren el riesgo de morir de inanición.

