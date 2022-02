Ocampo cumplió 100 partidos en Nacional: sus números, el mejor gol y cuándo empezó a “disfrutar del fútbol”

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

Brian Ocampo reapareció y encontró su mejor versión justo en su partido número 100 con la camiseta de Nacional . El extremo jugó un partido prácticamente perfecto, dejó unas cuantas joyitas e ilusionó nuevamente al mundo tricolor con recuperar a un futbolista que si consigue regularidad, puede darle un salto de calidad importante al equipo.

El floridense llegó a su centenario de partidos a nivel oficial desde aquel primero, el 18 de julio de 2018, cuando ingresó en el empate sin goles ante Sol de América de Paraguay por la Copa Sudamericana.

Orgulloso!! Muchas gracias!! 🔵🔴⚪️ https://t.co/qBtPRbRgmz

— Brian Ocampo (@Brianocamp7) February 13, 2022 Ocampo, que había llegado a las Divisiones Formativas tres años antes proveniente del Quilmes de Florida de su departamento natal, comenzó allí su carrera en el primer equipo tricolor donde tuvo picos altísimos que le valieron incluso la citación a la selección y otros momentos más bajos que lo llevaron a perder la titularidad.

“Estoy muy contento por llegar a los 100 partidos, también por poder disfrutar de mucho más. Cuando me avisaron que iba a recibir la plaqueta y la camiseta me sentí un poco viejo también por tantos partidos jugados en la Primera de Nacional, espero seguir disfrutando hasta que me toque irme, declaró al portal oficial de Nacional.

Con su velocidad, gambeta, personalidad para encarar en el uno contra uno y unos cuantos firuletes encima, más típicos de un futbolista brasileño, comenzó a ganarse los elogios de todos. Incluso los de los más fanáticos que, jocosamente en las redes, comenzaron a compararlo con el francés Kylian Mbappé.

Brian Ocampo en Rentistas vs. Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos. Su pico más alto de rendimiento fue en la primera parte de 2021 con Alejandro Cappuccio y Jorge Giordano como entrenadores. Con una confianza que se evidenciaba en la cancha para tomar decisiones y cargarse el equipo al hombro, mostró su mejor versión por la banda izquierda.

Luego, se le juntó todo: perdió el puesto, el rendimiento colectivo de Nacional tampoco lo ayudó y más tarde encima quedó en el medio a la espera de una transferencia al exterior que no se hizo.

“Tengo cuatro años acá y recién el año pasado empecé a disfrutar del fútbol. Me di cuenta de muchísimas cosas, dejé muchas cosas de lado también y ahí es cuando pude remontar un poco en mi carrera y mejorar mucho en lo personal”, explicó.

Ocampo jugó 100 partidos con la camiseta de Nacional, donde ganó 52, empató 26 y perdió 22. Acumula un total de 5.732 minutos. Marcó nueve goles, lo que muestra un promedio no muy alto, pero tiene además 23 asistencias para sus compañeros, lo que marca su activa participación en el ataque.

Brian Ocampo. Foto: Juan Manuel Ramos. Aquí también hay dos conclusiones que se desprenden de estos números porque seis goles de los nueve fueron con disparos desde afuera del área, su gran fuerte. Los anotó ante Racing, Cerro, Fénix, Argentinos Juniors, Universidad Católica y Rentistas el pasado sábado. Los otros tres: de sombrerito al arquero apenas pisando el área (Villa Española) y de cabeza (Wanderers). Llamativamente, el único que anotó pisando el área tras una jugada individual y quedar cara a cara con el arquero, fue ante Peñarol en la vuelta de los clásicos al GPC tras 92 años.

“El gol del clásico del avión fue lo mejor que me pasó, yo venía de estar en la selección que era otro sueño cumplido, llegar a un clásico con todo lo que pasó previamente, hacer un gol y ganar para mí fue lo mejor que me pasó en el club. No dormí en toda la noche, no dormí en el viaje, llegué y no dormí, cuando llegó el momento del partido lo traté de disfrutar y salieron las cosas”, destacó.

En lo que tiene que ver con las asistencias, hay otro dato indiscutible y que refleja su buena pegada: 11 de esos 23 pases de gol fueron ejecutando tiros de esquina.

Lejos de su mejor forma física, como admitió el DT, Ocampo se mostró hasta ahora como el mejor “refuerzo” de un Nacional que lo necesita y mucho.

