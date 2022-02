“Nuestros presos políticos están en riesgo de muerte” en Nicaragua: familiares

Entornointeligente.com / Después del fallecimiento en prisión del exguerrillero sandinista Hugo Torres, los familiares de los opositores y activistas detenidos el año pasado en Nicaragua alertaron que algunos padecen de preocupantes problemas de salud.

Los familiares de los presos políticos en Nicaragua emitieron el lunes un comunicado en el que expresaron su alarma por las condiciones en la que sus seres queridos se encuentran en las celdas de El Nuevo Chipote y en la cárcel del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, ambas en Managua.

El documento denunció que los presos políticos están en riesgo de muerte como sucedió con el exguerrillero sandinista Hugo Torres , fallecido el sábado.

Los familiares advirtieron que el estado de salud de varios de los reclusos es grave. Padecen de tos seca, síntomas de gripe, fiebre, dolor en los huesos y de cabeza, vómitos y diarrea. “Todos estos síntomas son consistentes con un posible brote de la COVID-19”, dijo el comunicado.

También alertaron que no han recibido la atención médica necesaria y que se les ha negado la entrega de medicamentos.

También lea ¿Torturan en las prisiones de Nicaragua?: dos expresos políticos narran sus experiencias Muchos de los retenidos en El Nuevo Chipote, así como en los Sistemas Penitenciarios del país, son adultos mayores que sufren enfermedades crónicas, como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer, agregaron.

Según el texto, han documentado los padecimientos que comenzaron a manifestarse en los presos políticos desde que están bajo custodia y tutela del Estado de Nicaragua.

La abogada defensora de derechos humanos María Oviedo, declarada culpable de dos delitos por un tribunal de Nicaragua el lunes 14 de febrero de 2022, visitó el penal cuando el presidente Daniel Ortega retó a las organizaciones a constatar la situación de los manifestantes. Foto archivo Houston Castillo, VOA. Los familiares sostienen que además los presos sufrem trastornos psicológicos, “debido a las condiciones precarias e inhumanas de reclusión en las que se encuentran, incumpliendo las reglas y normas carcelarias mínimas consistentes con los derechos humanos, el aislamiento e incomunicación por periodos prolongados, la falta de acceso a salud adecuada y oportuna, entre otras”.

“Demandamos al Estado que tiene bajo tutela a nuestros familiares, y por ende es responsable por el bienestar y la vida de ellos y ellas, la libertad inmediata incondicional y con garantías de todas las personas presas políticas, porque son inocentes y nunca debieron haber sido detenidos de manera arbitraria”, exigieron las familias en el texto.

También lea Nicaragua: muerte de preso político activa alarmas en organizaciones de DD. HH. Siguen los juicios políticos La denuncia tuvo lugar en medio de tensiones en el país por la muerte del exguerrillero Hugo Torres y la reanudación de juicios iniciados semanas atrás.

El empresario Luis Rivas fue arrestado en Nicaragua bajo una causa política el 15 de junio de 2021. Foto cortesía. El lunes, la justicia afín al presidente Daniel Ortega continuó los procesos y emitió veredictos de culpabilidad contra la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo y el gerente general de Banpro Grupo Promérica, Luis Rivas.

A ambos se les culpó del ya recurrente delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Rivas tenía un cargo extra de “posesión ilegal de armas” y la Fiscalía pidió 13 años de cárcel.

Oviedo fue declarada culpable además de propagación de noticias falsas y la Fiscalía pidió ocho años de cárcel para ella.

También lea Ortega y Murillo asumen nuevo mandato en Nicaragua aislados de la comunidad internacional ¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

