Liga de Campeones | El City aplastó al Sporting en Lisboa

Entornointeligente.com / El Manchester City pasó este martes la apisonadora en Lisboa y arrasó al Sporting de Portugal con un 0-5, con un doblete de Bernardo Silva y goles de Mahrez, Foden y Sterling que dejan al equipo inglés con el pase a cuartos de final virtualmente asegurado.

Sólo pasaron siete minutos del pitido inicial del árbitro cuando Riyad Mahrez envió el balón a la red después de que Adán rechazase un primer remate de Foden. El gol no subió al marcador de inmediato. En un primer momento se anuló por fuera de juego y, tras dos minutos de tensión y espera entre los jugadores de ambos combinados, el VAR lo dio por válido.

En el minuto 17, Bernardo Silva, muy motivado en su tierra natal y ante el rival capitalino del equipo en el que creció -es de la cantera del Benfica-, firmó un zambombazo con la zurda que reventó el larguero y se coló en la portería, imparable para Adán.

En el minuto 32, Foden marcó el tercero con un remate a placer ante una floja defensa verdiblanca y al filo del intervalo Bernardo Silva firmó su doblete con un disparo de primeras que tocó en Inácio antes de entrar en la portería.

Tras el descanso, el City no quiso aflojar. Bernardo Silva llegó a celebrar un ‘hat trick’ en el 49, pero el gol terminó anulado por el VAR por fuera de juego.

Al final fue Sterling quien hizo el quinto, ni diez minutos después, con un cañonazo desde lejos que se coló por una escuadra.

Con la eliminatoria en la práctica decidida, la vuelta se jugará en Manchester el 9 de marzo.

