La millonada que cuesta alquilar la casa donde fueron asesinados Mauricio Leal y su madre

La Fiscalía, de igual manera, señaló que en las últimas inspecciones los investigadores incautaron varios documentos importantes que tenía el estilista, así como joyas, obras de arte, costosos relojes y una colección de zapatos , avaluada en más de cuatro millones de pesos Pese a que no confirmó qué pasará con ellos, la Sociedad de Activos Especiales también tiene actualmente bajo su poder una camioneta BMW blanca, un automóvil Mercedes-Benz y una motocicleta de alta gama, los cuales también eran propiedad del famoso peluquero Jair Ruiz, conductor de confianza de la familia Leal y testigo clave en este mediático caso, manifestó en su declaración juramentada que el confeso asesino quería vender rápidamente la casa después de que se hizo pública la muerte de Mauricio Leal “Jhonier me dijo: ‘Voy a vender la casa de La Calera porque no me gusta vivir allá, eso es muy lejos’, y señaló que se compraría un apartamento cerca de la peluquería. Yo le dije que no la vendiera porque era la casa del jefe, y que, además, quién iba a comprar esa casa con lo que había sucedido. Entonces, él me dijo que hay gente que compra esas casas por morbo”, aseguró Ruiz El ente investigador también reveló recientemente las millonarias ganancias que producía el salón de belleza de Mauricio Leal , ubicado en la Zona T de Bogotá La peluquería, según indicaron los últimos datos que expuso la Fiscalía General de la Nación, generaba cerca de 400 millones de pesos mensualmente , por lo que el reconocido estilista logró tener un patrimonio de más de 5.000 millones de pesos Ante esta revelación, los investigadores puntualizaron que la principal motivación que tuvo Jhonier Rodolfo Leal para cometer el macabro crimen era quedarse con la fortuna de su hermano y por eso comenzó el proceso de repartición de bienes lo más rápido posible luego de su muerte

Tras dos meses de investigaciones, la Fiscalía General de la Nación todavía tiene bajo extinción de dominio la lujosa casa donde el también peluquero atacó con sevicia a sus dos familiares , provocándoles la muerte

