Contraloría detecta pago por trabajos no ejecutados en camino vecinal en Ocucaje

Entornointeligente.com / En el Informe de Control Concurrente N.° 30632-2021-CG/GRIC-SCC, cuyo periodo de evaluación fue del 14 al 20 de diciembre del 2021, se detectó el pago de partidas contractuales a la empresa contratista por remoción de piedras y material suelto , mantenimiento de tránsito y seguridad vial y limpieza de terreno que no se ejecutaron o no culminaron en su totalidad. Se comprobó, además, que ocho trabajadores, quienes cumplían labores de limpieza de calzada en la ruta, no contaban con su carnet de vacunación contra el covid-19; también se determinó que no existe personal médico. El servicio de mantenimiento rutinario consiste en mantener la vía en un estado adecuado que permita el tránsito vehicular, para cuyo fin se desarrollarán labores de limpieza de calzada, encauzamiento de pequeños cursos de agua, roce y limpieza, conservación de señales, vigilancia y control de vía , entre otras. Este servicio, cuya inversión supera los 38,000 soles, se ejecuta con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de Ocucaje, a través de la construcción del servicio de mantenimiento de vías vecinales. Los resultados del control concurrente fueron comunicados al alcalde provincial de Ica , con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas al amparo de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional para asegurar la continuidad de la obra. Como parte de la política de transparencia y acceso a la información, el informe de control concurrente se encuentra publicado en el buscador de informes de control en el portal institucional . Más en Andina: ¡Buen provecho! ?? El manchapecho es declarado plato de bandera de la región Ica https://t.co/TWK4y7sSPT Cada cuarto domingo de octubre se celebrará el potaje que reúne a la carapulcra y la sopa seca pic.twitter.com/RvIwWM43de

