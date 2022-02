Beca 18: Se reservará el 20% de subsidios para postulantes a instituciones públicas

Entornointeligente.com / Según las bases del concurso, publicadas en la página web del Pronabec , en el primer momento de la selección de ganadores, cuya postulación culmina el 1 de marzo del 2022, se otorgarán 250 de las 1,000 becas en estricto orden de mérito entre dicha población. En el segundo momento, que se iniciará el 28 de marzo próximo, se adjudicarán los 750 restantes. Lisbeth Bohorquez, analista de la Oficina de Gestión de Becas del Pronabec, señaló que, en caso el número de postulantes a instituciones de educación superior públicas sea menor al número de becas disponibles en cada momento, estas serán distribuidas entre los preseleccionados de instituciones de educación superior privadas de su respectivo momento. Puedes leer: Fundación Forge otorgará 700 becas gratuitas de formación y empleo para jóvenes Por otro lado, la institución informó que destinará el 0.5 % de becas del concurso Beca 18-2022 a las personas con discapacidad, sin distinción de la modalidad a la que han postulado. En el primer momento se ofertarán 10 becas y el segundo los 15 restantes. El objetivo es que dicha población tenga mayores oportunidades de acceder a una educación superior de calidad. Requisitos importantes Los más de 17,000 preseleccionados del concurso Beca 18-2022 para postular a la selección de ganadores deberán presentar los siguientes requisitos: 1. Haber ingresado a una Institución de Educación Superior (IES), sede y programa de estudios elegible para iniciar estudios en el año académico 2022 (contar con la constancia de ingreso). 2. Haber culminado la secundaria en la Educación Básica Regular (EBR), Alternativa (EBA) o Especial (EBE). – Para el caso de Beca 18 Ordinaria acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh del Midis. Cabe recordar que los preseleccionados tendrán dos oportunidades para ganar una de las 5000 becas, que les permitirá estudiar una carrera financiada por el Estado peruano. En caso resulten no seleccionados, no aptos o no acepten la beca en el primer momento, podrán volver a postular en el segundo momento, que se iniciará el 28 de marzo y concluirá el 29 de abril próximo. Se invita a los preseleccionados de Beca 18-2022 a revisar las bases del concurso publicadas en este enlace de Pronabec , donde encontrarán todos los detalles de la etapa de selección. También pueden contactarse con dicha institución mediante sus redes sociales, la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 8230 o escribir al WhatsApp 966 429 596. Más en Andina: ?? Hoy se promulgó la Ley Nº 31421, que, en resumen, incorpora como información personal al Documento Nacional de Identidad (DNI) el grupo o factor sanguíneo de su titular. https://t.co/zQTnrOh5dG pic.twitter.com/dNvPowm5pn

