Bajo engaños llevó a una niña de 11 años a un motel y quedó detenido

En los últimos días circuló a través de las redes sociales y aplicaciones de teléfono un supuesto protocolo del Ministerio de Salud para el arranque de las clases presenciales. Supuestamente, el documento que debían firmar los padres establecía que los niños deben estar vacunados para poder asistir a las aulas.

abccolor · 14 02 2022 LPM – Juan Manuel Brunetti, Ministro Del MEC “Es desinformación, no es un documento oficial que salió del MEC. No es un documento que se le obligue a firmar a los padres como quieren hacer suponer. Alguien habrá hecho”, afirmó Brunetti este martes en conversación con radio ABC Cardinal. El titular de Educación insistió, una vez más, en que no existe obligatoriedad alguna en torno a la vacunación.

“No existe una obligación para que el niño se vacune ni prohibición alguna para que el niño que no esté vacunado vaya a clases presenciales”, remarcó el ministro de Educación, a tiempo de pedir que siempre se verifique la fuente de la información difundida.

En relación a las denuncias de que supuestamente algunos centros educativos piden a los padres el carnet de vacunación de los niños para poder inscribirlos, Brunetti pidió que se realicen las denuncias pertinentes. “Si hay una denuncia tiene que ser seria, vamos a aclarar a través de las direcciones departamentales”, añadió.

En otro momento, el ministro dijo que si bien él cree en la efectividad de las vacunas y sus hijos también recibieron las dosis de los biológicos contra el COVID; celebra que sean los padres los que decidan eventualmente hacerlo o no. “Yo creo que los niños tienen que estar vacunados, pero no podemos obligarle a un padre a vacunar a los niños. Es un país libre”, expresó.

Brunetti indicó que aún no existe un protocolo oficial de regreso a clases y que este se está coordinando con el Ministerio de Salud. Finalmente, sobre la elaboración de test para la detección de COVID a los docentes que aún no vacunados, que son unos 7.000, señaló que eso, de momento, sigue en pie, pero no descartó la posibilidad de que se elimine esta disposición.

