Bajo engaños llevó a una niña de 11 años a un motel y quedó detenido

Entornointeligente.com / Novak Djokovic fue deportado de Australia y no disputó el primer Grand Slam de la temporada porque no había recibido la vacuna contra el coronavirus. El serbio continúa rechazando la inmunización, pero esta vez, con la firmeza de no competir en los otros grandes del tenis. El número uno del mundo expresó a la BBC que sacrificaría Roland Garros y Wimbledon a causa de la negativa a las dosis. ” Sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar “, expresó.

” Nunca he estado en contra de la vacunación” , agregó Djokovic en referencia a que desde niño recibió vacunas. Sin embargo, el tenista consideró y apoyó a ” la libertad de lo que te pones en el cuerpo “. Además, comentó que espera que varios certámenes cambien los requerimientos sobre la inoculación. La charla con el medio británico es la primera entrevista que ofrece desde que el nacido en Belgrado fue detenido en enero en Melbourne y posteriormente deportado.

Djokovic aclaró que las decisiones que toma “son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa”. ” Trato de estar en sintonía con mi cuerpo todo lo que puedo “, agregó Novak, que pidió que sea apuntado como un “anti vacuna”. ” Nunca he estado en contra de la vacunación. Lo entiendo de manera global, todo el mundo está tratando de hacer un gran esfuerzo para lidiar con este virus y ver, esperemos, pronto el fin a este virus “, finalizó el tenista.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com