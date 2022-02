Aprueban solicitar prórroga de 70 días al BID por préstamo de US$ 70 millones para Cosse

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

Las negociaciones por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) a la Intendencia de Montevideo , que tuvo en un ida y vuelta a oficialismo y oposición con grandes cruces mediáticos en las últimas semanas, pasaron ahora a un plano de silencio y revoluciones más bajas.

El nuevo capítulo se abrió luego de que este viernes la administración de Carolina Cosse acordara con los partidos Nacional, Colorado y de la Gente, solicitar una prórroga al organismo multilateral para definir la composición del préstamo, aunque faltaba definir sus detalles y la fundamentación: es decir, estipular qué aspectos del préstamo negociado por la administración de Cosse y el BID no conformaron a la oposición, que rechazaba dar sus votos para alcanzar así las necesarias mayorías especiales en la Junta Departamental.

Ese silencio y principio de acuerdo de no “filtrar” a la prensa los desacuerdos que surgieran en la elaboración de la nueva propuesta -que deberá ser ratificada hoy por la Junta Departamental – no significó que las negociaciones perdieran vigor o intensidad, aunque se llegó a buen puerto y sobre la hora, porque el plazo del contrato con el organismo vence este jueves.

El texto del acuerdo define que el plazo consensuado para la prórroga será de 70 días, y que la fundamentación puede resumirse en la necesidad de “dar continuidad a la mesa de trabajo técnico-político instalada recientemente e integrada por el ejecutivo y el legislativo departamental”.

La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Ra ffo -y principal vocera de la oposición en este asunto-, dijo a El País que valoraba como “una señal muy positiva” que se haya logrado este acuerdo luego de una reunión el sábado con representantes de la intendencia, y de otra que se extendió por casi cuatro horas en la tardecita de ayer. “Implica también un espíritu constructivo para solicitar esta prórroga y hacer un análisis técnico en los próximos 70 días, en los que seguramente se encontrarán soluciones para favorecer a la mayor cantidad posible de vecinos de Montevideo”, agregó la dirigente nacionalista.

En las últimas horas, las negociaciones que días atrás fueron estruendosas, con acusaciones políticas de un lado y otro, pasaron a basarse en semántica y sintaxis. O sea, en los detalles textuales del documento, para lo cual hubo que negociar casi que palabra por palabra, contaron participantes de las últimas reuniones.

Porque en realidad, lo que puede parecer una formalidad no lo es: en un texto de cuatro puntas, lo que se intentó plasmar fueron las posiciones que defendieron ambos bandos en las últimas semanas. Por un lado, estaba la aspiración de la gestión de Cosse de no tocar casi los términos de la estructura base del préstamo de US$ 70 millones, que se dividen en US$ 47,6 millones para un nuevo plan de limpieza y en US$ 22,4 millones destinados a obras de saneamiento, más dos contrapartidas del gobierno departamental que totalizan US$ 24,5 millones para contemplar exigencias de la oposición.

Y por el otro, la postura de la oposición de reforzar las partidas de saneamiento en detrimento de las que la comuna quiere destinar a limpieza, ya que se financiaría con un préstamo a devolver en 25 años bienes cuyo uso se agota mucho antes que ese tiempo.

Por eso la resolución incluye un punto que sostiene que la mesa de trabajo procurará “incorporar a este programa nuevos proyectos de saneamiento con fondos presupuestales de la Intendencia de Montevideo, aumentando los fondos de contrapartida del préstamo y/o incorporando obras conexas fuera del Programa BID”. Y otro más abajo que dice que “también se analizarán modificaciones al préstamo y sus componentes que no requieran una reconsideración por parte del directorio del BID”.

Los detalles del préstamo que constan en resolución

El Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo es una “política de Estado de más de 40 años”, dice el texto firmado por representantes de todos los partidos Y agrega que este “ha permitido que Montevideo sea el departamento más saneado del país”. El plan incluye, además de saneamiento y limpieza, la “mejora de gestión de residuos sólidos”, y se encuentra en “consonancia” con la política del Ministerio de Ambiente, que lidera el colorado Adrián Peña.

