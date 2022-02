Al término del primer tiempo, PSG iguala a cero goles con el Real Madrid

Entornointeligente.com / El Real Madrid sufrió en la primera parte de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante un París Saint-Germain que no supo materializar en goles su abrumador dominio y se estrelló con Thibaut Courtois en la ocasión más clara en botas de Kylian Mbappé. Apenas tuvo un 36% de posesión el Real Madrid, esperando en su terreno de juego para enganchar sin éxito contragolpes. Defendió con intensidad el equipo de Carlo Ancelotti para llegar al descanso con un empate a cero, sin llegadas a la portería rival y un solo remate en la última acción del primer acto. La única ocasión clara del encuentro la tuvo Mbappé a los 17 minutos, tras un pase picado de Leo Messi, pero le molestó antes del disparo Dani Carvajal y Courtois evitó el gol con la pierna derecha. El delantero francés Karim Benzema es titular y capitán del Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, lo que marca su retorno al equipo blanco tras 23 días de ausencia por lesión. En el París Saint-Germain, como estaba previsto, el brasileño Neymar empezó el duelo en el banquillo, tras dos meses y medio de ausencia por lesión, mientras que en la portería se encuentra el italiano Gianluigi Donnarumma. Benzema, gran referente ofensivo del Real Madrid, ya había avisado la víspera de que se encontraba bien mentalmente y dispuesto a forzar para participar en un partido tan importante para su equipo. El delantero francés ha superado en tres semanas una microrrotura muscular y en su ausencia el conjunto blanco se ha resentido en ataque, con un bache de resultados en la Liga y la eliminación en la Copa del Rey. También regresa al once de los blancos el lateral Ferland Mendy, que acaba de superar una lesión. El entrenador madridista, Carlo Ancelotti, se presenta así a su prueba más importante en lo que va de temporada con su once de gala, con Marco Asensio en el tridente ofensivo junto a Benzema y Vincius. Su colega Mauricio Pochettino no alinea a Neymar de salida, aunque el brasileño se sienta en el banquillo dos meses y medio después de su lesión. Su puesto en el tridente ofensivo, junto al argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, lo ocupa el también argentino Ángel di María, que conoce bien al equipo blanco, en el que jugó entre 2010 y 2014. Un reencuentro que no vive Keylor Navas, que en virtud de la rotación impuesta por Pochettino en la meta, dejó su puesto a Donnarumma. El resto del once parisiense es el esperado, con Marco Verratti, Danilo y Leandro Paredes en el centro del campo. La única baja médica del equipo francés es el español y el exmadridista Sergio Ramos. – Alineaciones: París Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Danilo, Paredes; Di María, Messi, Mbappé. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Benzema y Asensio. #Video ¡No juega la vuelta! Fuerte entrada de Casemiro a Paredes, para ganarse la amarilla y perderse la revancha en la #CHAMPIONSxESPN . https://t.co/3XHbedEi24

(FIN) EFE/JSO Publicado: 15/2/2022

