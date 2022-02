“A propaganda de guerra do Ocidente falhou”: Rússia retira algumas tropas da fronteira com a Ucrânia

Entornointeligente.com / A Federação Russa anunciou nesta terça-feira o regresso à base de algumas unidades militares estacionadas ao longo da fronteira com a Ucrânia, contrariando aparentemente a tese, defendida pela NATO e pelos Estados Unidos, de que a invasão do território ucraniano “é iminente”​. Segundo o Ministério da Defesa russo, a retirada está relacionada com a conclusão de alguns exercícios na região, sendo que outras manobras militares, como a que está em curso na Bielorrússia, ainda vão continuar.

“Tendo completado os seus exercícios militares, as forças irão, como sempre, completar uma marcha multimodal de regresso às suas bases permanentes”, informou o major-general Igor Konashenkov, porta-voz Ministério da Defesa.

“As divisões dos Distritos Militares do Sul e do Oeste completaram as suas tarefas e já começaram a carregar os transportes ferroviários e rodoviários, e hoje vão começar a voltar para as suas guarnições militares”, esclareceu, citado pela RT.

Segundo a agência Interfax, uma das divisões que está de regresso ao seu quartel estava envolvida em exercícios na Crimeia, território ucraniano anexado em 2014 pela Rússia .

A retirada de tropas é o primeiro momento de aparente desanuviamento da tensão entre a Rússia e a Ucrânia em várias semanas, depois de Moscovo ter mobilizado mais de 100 mil soldados, carros de combate e peças de artilharia ao longo da fronteira ucraniana , e de ter iniciado exercícios militares no Mar Negro e no Mar de Azov .

Tanto a Ucrânia como a NATO e os países Ocidentais garantem que a Federação Russa está a preparar-se para invadir o território ucraniano “a qualquer momento” e que está apenas à procura de um “pretexto” para avançar.

Moscovo assegura, porém, que não está a planear invadir a Ucrânia, mas exige à NATO e aos Estados Unidos que se comprometam a não aceitar a adesão de Kiev à aliança militar e a retirar todas as suas forças do Leste da Europa.

“O dia 15 de Fevereiro de 2022 ficará na história como o dia em que a propaganda de guerra do Ocidente falhou”, atirou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

“Foram envergonhados e destruídos sem ter sido sequer disparado um único tiro”, zombou, citada pela BBC.

Dmitro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, lançou, no entanto, dúvidas sobre as reais intenções de Moscovo: “Temos uma regra: não acreditem naquilo que ouvem, acreditem naquilo que vêem. Só quando virmos uma retirada é que vamos acreditar numa redução da escalada [de tensão]”.

Na segunda-feira, o Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenskii, disse à população que a invasão russa está prevista para quarta-feira.

Os esforços diplomáticos para evitar um conflito prosseguem, ainda assim. Nesta terça-feira o chanceler alemão, Olaf Scholz, reúne-se em Moscovo com o Presidente russo , Vladimir Putin, depois de, na véspera, ter declarado o seu apoio total a Zelenskii, em Kiev.

