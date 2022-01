Pesquisadores explicam como exercícios físicos podem ajudar a controlar a ansiedade

Entornointeligente.com / Para lidar melhor com todas as notícias desanimadoras sobre o aumento dos casos de Covid-19 e muito mais, você pode sair e praticar atividade física com segurança. Um estudo com quase 200 mil esquiadores descobriu que ser fisicamente ativo reduz pela metade o risco de desenvolver ansiedade clínica ao longo do tempo. O estudo, da Suécia, concentrou-se no esqui, mas os pesquisadores disseram que quase qualquer tipo de atividade aeróbica ajuda a nos proteger contra preocupação e pavor excessivos, um pensamento animador quando enfrentamos mais uma terrível temporada de pandemia.

A ciência já oferece muitas evidências encorajadoras de que o exercício pode melhorar nosso humor. Experimentos mostram que quando as pessoas (e animais de laboratório) começam a se exercitar, elas normalmente ficam mais calmas, mais resilientes, mais felizes e menos propensas a se sentir indevidamente tristes, nervosas ou com raiva. Estudos epidemiológicos, que muitas vezes se concentram nas ligações entre um tipo de atividade ou comportamento e vários aspectos da saúde ou longevidade, também descobriram que mais exercícios estão associados a chances substancialmente menores de desenvolver depressão grave. Inversamente, ser sedentário aumenta o risco de depressão.

Um estudo neurológico notável de 2013 até descobriu que o exercício leva a reduções na ansiedade dos roedores, provocando um aumento na produção de neurônios especializados que liberam uma substância química que acalma a atividade excessiva em outras partes do cérebro.

Mas a maioria desses estudos foi pequeno, de curto prazo ou principalmente relevante para camundongos, deixando em aberto muitas questões sobre quais tipos de exercícios podem ajudar nossa saúde mental, quanto tempo as melhorias de humor podem durar, se homens e mulheres se beneficiam igualmente e se é possível malhar demais e talvez aumentar sua probabilidade de se sentir emocionalmente pior.

