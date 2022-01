¡Perturbador! Línea de Ropa hecha con piel humana

Entornointeligente.com / Compartir La organización Trato Ético de los Animales ( PETA ), ha lanzado una línea de ropa hecha con piel humana ; como parte de una campaña contra el abuso hacia los animales y la venta de prendas de piel.

Desde el pasado 29 de noviembre, la organización publicó el ‘escalofriante’ video en el que se ven zapatos, cinturones, chaquetas, bolsos, vestidos y otras prendas que parecían hechas con piel y dientes humanos.

Ropa hecha con piel humana Esto por motivo a una de las campañas más fuertes en contra el uso de pieles animales que se han desarrollado en los últimos años.

La ropa fue creada, supuestamente, por una marca a la que llamaron Urban Outraged, una parodia de la multinacional de ropa Urban Outfitters.

” Si Urban Outfitters usara a los humanos de la misma manera que usa a otros animales, así es como se vería. Nuestra nueva tienda en línea muestra exactamente por qué exigimos a la empresa que elimine todos los materiales de origen animal “, tuiteó PETA.

If @UrbanOutfitters used humans the way it uses other animals, this is what it would look like 🤢

Our new online store shows exactly why we’re demanding the company to drop ALL animal-derived materials. pic.twitter.com/rYBSUS1AuA

— PETA (@peta) November 29, 2021

La mayor organización de derechos animales a nivel mundial, con más de 6.5 millones de miembros, también compartió en sus redes un sitio web con los productos en piel humana .

Se puede detallar con exactitud las partes del cuero usado para la prenda, los químicos empleados para los ‘métodos de pelado’ y hasta los cuidados de la ropa.

El objetivo de este montaje, que para muchos puede resultar perturbador, es crear conciencia sobre el sufrimiento de los animales:

” Todo lo que tienes que hacer es detenerte. Deja de comprar productos derivados de animales “, es la invitación que hacen en el sitio web.

