Morreu Nino Cerruti, pioneiro da moda italiana

O estilista Nino Cerruti, um dos nomes pioneiros da moda italiana e internacional, morreu este sábado (15) aos 91 anos, confirmou uma fonte da indústria da moda à AFP, após relatos dos media italianos.

Cerruti morreu no hospital Vercelli, na região noroeste do Piemonte, onde havia sido internado para uma operação à anca, informou o jornal italiano Corriere della Sera.

O estilista foi uma das principais figuras do prêt-à-porter masculino do século XX, com um estilo ao mesmo tempo elegante e descontraído. No seu auge, as suas peças vestiram muitas estrelas de Hollywood.

Subscrever Cerruti herdou o negócio aos 20 anos, com a morte do seu pai, interrompendo os seus estudos de filosofia e jornalismo e dedicando-se de corpo e alma ao mundo da moda.

Ficou também ligado ao lançamento de outro grande nome da moda italiana e mundial quando, em meados dos anos sessenta, contratou um então jovem Giorgio Armani para colaborar nos seus ateliês Fratelli Cerruti.

