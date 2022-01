Médicos Unidos: Apagones ponen en riesgo vida de pacientes

Entornointeligente.com / Tras el apagón de más de seis horas ocurrido en diciembre en varios estados de Venezuela , voceros de la organización Médicos Unidos capítulo Carabobo, destacaron el riesgo que esto conlleva.

Sobre todo para aquellos pacientes que están en hospitales e incluso los que se encuentran en sus hogares.

El vocero de la organización, dr. Jorge Pérez, recordó las fallas que hay para acceder al combustible y abastecer las plantas eléctricas .

«No solamente estamos hablando de nuestros centros hospitalarios, en los cuales en muchos no funcionan las plantas eléctricas debido a que no tienen combustible, no se les ha hecho mantenimiento y es un riesgo tener pacientes intubados y que ocurra un apagón».

Jorge Pérez indicó que este panorama comprometería la vida de los pacientes «los de covid-19 y otros que estén en terapias intensivas».

Apagones ponen en riesgo vida de pacientes advierte Médicos Unidos El miembro de Médicos Unidos capítulo Carabobo precisó que hay muchos pacientes utilizando concentradores de oxígeno en sus hogares.

«Nosotros no nos damos cuenta que muchos de nuestros pacientes están hospitalizados en sus domicilio y allí no hay planta eléctrica y al fallar el servicio eléctrico se quedan sin oxígeno».

La entidad carabobeña sufre de apagones diarios en diferentes zonas.

