Israelíes protestan por evacuación de asentamiento en Cisjordania

Entornointeligente.com / 14 de Enero – Miles de nacionalistas israelíes realizaron el jueves una protesta frente al edificio del Parlamento en Jerusalén para instar al gobierno a que no demuela un asentamiento judío en Cisjordania. La manifestación se produce un mes después que un tirador palestino abrió fuego contra un auto en que viajaban seminaristas en el asentamiento de Homesh, cerca de la ciudad cisjordana de Nablus, matando a Yehuda Dimentman, de 25 años, e hiriendo a otras dos personas. El asentamiento de Homesh es considerado ilegal por el gobierno israelí. Se trata de un antiguo asentamiento evacuado como parte de la retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005. Pero en los últimos años, los colonos han vuelto a establecerse de manera no autorizada en el lugar, uno de las docenas de asentamientos en Cisjordania que se consideran ilegales pero que el gobierno tolera. Los manifestantes expresaron su rechazo a la política gubernamental de asentamientos en Cisjordania, lanzaron consignas contra el primer ministro Naftali Bennett y ondearon banderas israelíes. La coalición de Bennett se formó el año pasado con la alianza de distintos partidos, desde ultranacionalistas hasta facciones de tendencia pacifistas y un pequeño partido islamista. La coalición acordó no abordar cuestiones que causan divisiones, pero los desacuerdos, en particular sobre la ocupación israelí de Cisjordania durante 54 años, han salido a relucir en repetidas ocasiones. Israel se apoderó de Cisjordania en la guerra de 1967 y en las décadas posteriores estableció docenas de asentamientos que ahora albergan a cientos de miles de israelíes. La mayor parte de la comunidad internacional considera que los asentamientos son ilegales y un obstáculo para la paz. Los palestinos aspiran a que el territorio sea el corazón de un futuro Estado independiente.

