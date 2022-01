Hoog percentage positieven in werkgebied Medische Zending

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Met een positiviteitsgraad van 50 procent is de Covid-19-situatie in het bereikgebied van de Medische Zending (MZ) zorgwekkend. Dit zegt minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, op basis van de meest recente data. Hij toonde donderdag in de Nationale Assemblee een totaal aantal van 294 testen, waarvan 138 positieve gevallen bleken. De MZ constateert dat er een enorme lage testbereidheid is.

Ramadhin legt uit dat dit het gevaar op massaverspreiding van het virus en overlijden vergroot. Hoewel er in het kustgebied een toename is van gevaccineerden, merkt hij op dat de vaccinatie- en testbereid ook in dit deel van Suriname laag is. Ook het aantal personen dat een boostershot heeft genomen is nog aan de lage kant. De minister concludeert voorzichtig dat vaccinatie helpt tegen sterfte. Het is volgens hem aangetoond dat vaccinatie ook tegen meer dan 14 ziektes beschermt, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Terwijl de campagne om te vaccineren wordt gevoerd, moeten wij volgens Ramadhin de focus niet verliezen dat andere infectieziekten op de loer liggen. Hij zegt dat gewaakt moet worden voor de uitbraak van andere ziekten. De focus is tot nu toe voornamelijk op Covid-19, maar de regering pleegt ook investeringen om andere campagnes zoveel als mogelijk draaiende te houden. “Het is een wereldwijd probleem dat nationale immunisatieprogramma’s schade ondervinden van Covid-19”, aldus minister Ramadhin.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com